Accorpamento scolastico, il Comune incontra le famiglie

Il Comune di Caldarola ha incontrato la cittadinanza per illustrare tutte le azioni portate avanti da dicembre a oggi contro l’accorpamento scolastico dell’istituto comprensivo De Magistris di Caldarola e l’omnicomprensivo Frau-Leopardi di Sarnano. "Grande sostegno è arrivato dal vicepresidente della Provincia Luca Buldorini, che ha compreso le terribili conseguenze dell’accorpamento con quello di un territorio molto distante, rendendosi disponibile a valutare nuove soluzioni per l’anno scolastico 2026-2027 – spiega l’amministrazione -. Due, infatti, le principali strade su cui sta lavorando il Comune: il ricorso al Tar contro la delibera regionale per l’anno scolastico 2025-2026 e lo studio di un piano b con un eventuale accorpamento a un istituto più vicino a Caldarola e ai Cinque Comuni (Belforte, Cessapalombo, Camporotondo e Serrapetrona) per l’anno scolastico 2026-27". La Provincia ha confermato la propria disponibilità a farsi carico delle esigenze del territorio. "L’ente provinciale, anche con il supporto del consigliere Pierfrancesco Castiglioni, ha ribadito la necessità di un percorso costruito in sinergia con le amministrazioni comunali, le dirigenze scolastiche e i rappresentanti di istituto, veri interpreti delle esigenze degli studenti e garanti del diritto all’istruzione nei territori montani – ha aggiunto il sindaco Giuseppe Fabbroni -. Nel frattempo è stato approvato in consiglio comunale (e così sta avvenendo nei Consigli degli altri quattro Comuni interessati) un documento in cui si dà mandato all’amministrazione di valutare insieme agli altri enti le linee di indirizzo per la programmazione della rete scolastica".