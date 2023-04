"Accreditamento anche a noi"

"E siamo alle solite. Si parla di 118 sul territorio di Porto Recanati e si parla di Croce Rossa e Croce Gialla, ma della Croce Bianca nessuno parla. A questo punto pretendiamo di sapere la motivazione". E’ la polemica di Michele Tetta, vicepresidente della Croce Bianca di Porto Recanati: "Abbiamo richiesto il controllo per l’accreditamento dei locali il 6 ottobre 2022 e nessuno ha risposto. La commissione non si è presentata. La Croce Rossa chiede il controllo dei locali (situati a Porto Recanati) per l’accreditamento e la commissione si è presentata il 30-31 dicembre 2022. Ora è la Croce Gialla a chiedere il controllo per l’accreditamento. E il controllo dei locali della Croce Bianca? Forse se ne sono dimenticati o forse sarebbe meglio chiedersi che cosa c’è dietro? Quali sono i fili che muovono tutto questo? Vogliamo e pretendiamo risposte".