Accreditamento degli atenei, all’auditorium l’incontro col presidente dell’Anvur

Si parlerà di "Ava 3", il nuovo modello di accreditamento degli atenei, domani alle 11 nell’auditorium dell’Università in via Padre Matteo Ricci. L’incontro è organizzato con l’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, Anvur, e dedicato a tutte le università delle Marche. Saranno presenti il presidente dell’Anvur Antonio Uricchio e il referente per la valutazione degli atenei del consiglio direttivo dell’Agenzia Massimo Tronci, introdotti dal rettore John McCourt. Info su www.unimc.it. L’incontro è un’occasione per avere anticipazioni sul nuovo impianto organizzativo, sugli aspetti operativi e procedurali del nuovo modello di autovalutazione, valutazione e accreditamento.