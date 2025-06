Accusa un malore sul lungomare. Donna muore davanti al ristorante

Accusa un malore fatale mentre si trova sul piazzale di ingresso del ristorante, a due passi dalla spiaggia di Civitanova, durante una domenica al mare, insieme con la sua famiglia. La vittima è una turista di 79 anni, Fernanda Manni, originaria di Spello. Per lei, purtroppo, nonostante tutti i tentativi di salvarle la vita, non c’è stato nulla da fare. La tragedia si è consumata ieri, poco prima dell’ora di pranzo, nel piazzale del ristorante e stabilimento balneare L’Oasi, sul lungomare Piermanni. L’allarme è scattato intorno a mezzogiorno e mezza.

La 79enne, secondo quanto è stato ricostruito, si trovava nel piazzale proprio davanti all’ingresso del ristorante sul lungomare sud. Insieme a lei c’erano la figlia e un altro familiare. Ad un certo punto, la donna ha accusato un malore e si è accasciata a terra, dopo aver perso conoscenza. Immediatamente sono stati allertati i soccorso e sul posto, a sirene spiegate, sono arrivati i mezzi dell’emergenza sanitaria del 118 e una ambulanza della Croce Verde. Tra i primi ad intervenire anche un bagnino, Giorgio Ercolani, della cooperativa 539 Rescue. "Sono stato avvisato di quello che era successo e sono intervenuto per dare una mano, aiutando il personale sanitario a fare il massaggio cardiaco – ha raccontato Ercolani – Sono state fatte tutte le manovre di soccorso". Ma purtroppo, per la signora, non c’è stato nulla da fare.

Il personale medico del 118, alla fine, non ha potuto fare altro che constatare il decesso della 79enne. Sul posto, per tutti gli accertamenti del caso, sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Civitanova e gli agenti del commissariato di polizia. La salma dell’anziana turista è stata portata via dalle onoranze funebri Service One e sarà trasportata a Perugia.