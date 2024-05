"Accusano noi, ma la sicurezza qui è una priorità"

"Il locale ha chiuso alle 4.18 e, da quello che mi riferiscono i ragazzi addetti alla sicurezza, in quel momento all’esterno non c’era già più nessuno. Dieci minuti più tardi sono uscito io, ho percorso corso Garibaldi fino alla piazza e la strada era deserta, nessuno a urlare o a picchiarsi. Se è successo qualcosa è avvenuto dopo e non per responsabilità del locale. Da quello che mi è stato infatti riferito, intorno alle 5 del mattino c’era una pattuglia delle forze dell’ordine in corso Garibaldi, ma sembra sia intervenuta per un litigio tra un ragazzo e una ragazza, una coppia di fidanzati". Parole di Daniele Maria Angelini, proprietario del Donoma, che si dice anche "stanco che venga addossata sempre a noi la responsabilità di comportamenti personali che avvengono all’esterno della discoteca, e neanche a ridosso del locale, perché il personale addetto alla sicurezza è attento anche a questo e a richiamare chi dovesse rendersi protagonista di schiamazzi quando esce. L’altra notte non c’è stato nulla e tanto meno risse o scazzottate durante l’orario di apertura".

In merito alla protesta del Comitato dei residenti "ho sempre ascoltato i loro problemi, mi sono confrontato e ho fatto investimenti per garantire maggiori controlli e sicurezza dentro e fuori il locale".