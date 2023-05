Accusata di spaccio, assolta una 51enne del posto Il pm aveva invece chiesto la condanna e la multa

Accusata di aver spacciato metadone ed eroina per mesi a una giovane tossicodipendente, è stata assolta Michela Fontana. Al centro del processo, c’erano episodi che sarebbero avvenuti tra l’agosto del 2015 al marzo del 2016 a Sarnano. In base a quanto emerso in seguito ad alcune indagini dei carabinieri, secondo l’accusa la 51enne sarnanese, già nota da molti anni per problemi relativi all’uso e allo spaccio di stupefacenti e non solo, avrebbe dato a una ragazza tre flaconi di metadone al mese, per 20 euro ciascuno, e dosi di eroina ogni giorno, per un totale di 5mila euro.

Al termine del processo in tribunale a Macerata, il pubblico ministero Francesca D’Arienzo ha chiesto la condanna a tre anni e tre mesi e 4mila euro di multa per l’imputata, anche per via dei precedenti specifici della donna.

L’avvocato difensore Olindo Dionisi invece ha messo in luce la mancanza di prove in merito alla colpevolezza dell’imputata per questi specifici episodi per i quali era sotto processo. E alla fine gli elementi sottolineati dalla difesa hanno convinto il giudice Federico Simonelli dell’innocenza della donna, che è stata dunque assolta dall’accusa di spaccio.

p. p.