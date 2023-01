Accusato della rapina al negozio di elettrodomestici, domiciliari col braccialetto per il 19enne di Filottrano

Arresti domiciliari per il 19enne di Filottrano, accusato della rapina al negozio di elettrodomestici di Cingoli. Il tribunale non ha convalidato l’arresto, ma ha ritenuto comunque necessaria una misura cautelare per lui. Il fatto era avvenuto alle 19.45 di venerdì. Un individuo a volto coperto era entrato nel negozio Bracaccini impugnando una pistola, aveva sparato un colpo e si era portato via due Iphone 14, del valore di oltre mille euro ciascuno. Subito erano stati chiamati i carabinieri. Poco dopo, al negozio era arrivata la chiamata di un ragazzino, che chiedeva informazioni sulla rapina. I militari avevano rintracciato il numero arrivando a un minorenne di Filottrano, che aveva confessato: lui e un amico maggiorenne avevano pianificato il colpo, ma poi lui si era tirato indietro, mentre l’altro l’avrebbe fatto. Intorno alle 4 di notte dunque i carabinieri di Cingoli avevano arrestato il maggiorenne. Ieri mattina, nell’udienza di convalida disposta dal sostituto procuratore Enrico Riccioni, difeso dall’avvocato Paolo Marchionni il ragazzo si è avvalso della facoltà di non rispondere. Il giudice Claudio Bonifazi non ha convalidato l’arresto, perché non avvenuto in flagranza, ma ha disposto per il giovane gli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico. A quanto sembra, l’amico minorenne avrebbe parlato anche di un’altra rapina commessa a Filottrano, sulla quale però gli atti sono stati inviati ad Ancona.