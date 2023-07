Accusato di abusi "Ha approfittato di una ragazza disabile" Sessantenne a processo

Un sessantenne della provincia sotto processo, con le accuse di corruzione di minorenne e atti sessuali con minorenne: avrebbe abusato di una ragazzina disabile. I fatti – ancora tutti da chiarire – sarebbero avvenuti nel 2021. La vittima sarebbe una 16enne non marchigiana. Dopo un doloroso fatto di cronaca, la ragazzina aveva perso entrambi i genitori e così, su disposizione del tribunale della sua città, era stata affidata a una casa famiglia nel Maceratese, affidata a una coppia che già si prendeva cura di altri ragazzi in difficoltà. Purtroppo, oltre a essere rimasta orfana in seguito a una vicenda molto grave, la ragazza ha una disabilità fisica significativa e un disturbo dell’apprendimento. Arrivata in questa struttura della provincia, la 16enne avrebbe fatto amicizia con un altro ospite, un sessantenne che era stato accolto nella casa famiglia per via di alcune difficoltà economiche. Di questa amicizia però a un certo punto l’uomo avrebbe approfittato, arrivando a mettere le mani addosso alla ragazzina. La 16enne sarebbe riuscita in qualche modo a sottrarsi e a respingere quegli approcci non graditi né richiesti, e lui si sarebbe fermato. Dopo quell’episodio però lei avrebbe riletto alcuni comportamenti dell’uomo avvenuti in precedenza, li avrebbe valutati in modo diverso e ne avrebbe parlato con la responsabile della casa famiglia. Sulla base del suo racconto era partita la denuncia contro il sessantenne che comunque, ancora prima di chiarire i fatti, era stato allontanato dalla struttura; ora vive fuori regione. Con l’assistenza di una psicologa, la ragazzina era stata sentita in tribunale con le forme dell’incidente probatorio, e aveva confermato il racconto su quanto avrebbe fatto l’uomo. Da qui, per lui, le accuse di corruzione di minorenne e atti sessuali con minorenne. Il caso è finito l’altro giorno all’esame del giudice dell’udienza preliminare Claudio Bonifazi, in tribunale a Macerata. Come chiesto dal pubblico ministero Rosanna Buccini, l’imputato è stato rinviato a giudizio e il processo si aprirà a ottobre. In tribunale saranno ascoltati come testimoni le persone che lavoravano nella struttura e i responsabili. Anche l’uomo, difeso dall’avvocato Francesca Pettinelli, in aula potrà dare la sua versione e respingere le accuse: il sessantenne ha sempre assicurato di non aver mai fatto nulla di male alla ragazzina, che avrebbe solo frainteso i suoi gesti di amicizia. Il tutore della ragazzina si è invece costituito parte civile con l’avvocato Alberto Rossi.

Paola Pagnanelli