Accusato di aver stalkarizzato cinque avvocati

Accusato di aver stalkerizzato cinque avvocati e di aver sottratto loro anche la corrispondenza legale e i pacchi, è sotto processo il maceratese Roberto Coppari. I fatti da chiarire sarebbero avvenuti nel giugno dell’anno scorso.

Secondo l’accusa, l’uomo avrebbe iniziato a mettere in atto una serie di comportamenti molesti contro i professionisti di uno studio, colpevoli, secondo lui, di occupare il suo spazio per la sosta nel cortile condominiale. Gli avvocati si sarebbero trovati le auto danneggiate, una volta anche con l’acido, e spesso avrebbero scoperto che la corrispondenza legale consegnata nella loro cassetta postale era sparita. In una occasione, avrebbe anche preso un pacco destinato a uno degli avvocati. Per questo il vicino dello studio legale ora è accusato di stalking, sottrazione della corrispondenza e furto.

Ieri mattina per lui era prevista l’udienza preliminare in una delle aule del tribunale, che però è stata rinviata per un problema di notifiche. I professionisti che si ritengono danneggiati dal loro vincino hanno annunciato che si costituiranno parti civili al processo attraverso il loro collega Massimiliano Cingolani. Nella prossima udienza, dunque, si entrerà nel merito di questo caso con l’analisi approfondita delle tesi accusatorie e difensive.