Accusato di aver truffato la figlia della compagna, commerciante prosciolto

Un commerciante di Tolentino era finito sotto processo, con l’accusa di aver truffato la figlia della compagna. Ma ora le parti si sono chiarite, lei ha ritirato la querela e lui è stato prosciolto. Si è chiuso così ieri il processo per quanto sarebbe avvenuto tra il 2018 e il 2019 a Serrapetrona. Secondo l’accusa Corrado Ramundo, alla morte della compagna, avrebbe approfittato del momento difficile della figlia di lei per convincerla ad aprire un conto corrente cointe stato, spiegandole che questo avrebbe semplificato la gestione delle spese familiari nella casa in cui coabitavano. Divenuta maggiorenne, la ragazza aveva aperto il conto versandoci l’eredità materna, 365mila euro, mentre il commerciante ne aveva versati 11mila. Alla fine del 2018, la ragazza aveva accettato di trasferire 250mila euro da quel conto a un altro, sempre cointestato con il compagno della madre, aperto in una banca di San Marino, conto su cui Ramundo aveva messo 14mila euro. In seguito, i due non erano più rimasti a vivere nella stessa casa, e il commerciante avrebbe prelevato dai due conti metà dei soldi, 172mila euro, girandoli sui suoi conti personali. Da qui per lui l’accusa di truffa. Nel corso del processo sono stati sentiti sia l’imputato sia la ragazza. L’uomo, difeso dagli avvocati Paolo Sfrappini e Ilaria Gamberini, aveva assicurato, anche con dei documenti, di aver versato anche altri soldi e titoli personali, e che quanto preso alla fine era il corrispettivo di quello che aveva speso per la casa a Serrapetrona. Alla fine, lui e la ragazza hanno trovato un accordo e lei ha ritirato la querela. Il pm Francesca D’Arienzo ha fatto cadere le aggravanti, e il giudice Federico Simonelli ha prosciolto l’imputato con sentenza di non doversi procedere. Così si chiusa una vicenda molto dolorosa per i protagonisti, che ora potranno voltare pagina.

Paola Pagnanelli