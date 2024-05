Accusato di falsa testimonianza. In aula dimostra la sua innocenza

Era stato accusato di falsa testimonianza, ma in tribunale è riuscito a dimostrare la sua innocenza. La vicenda riguardava il portorecanatese Silvio Cingolani, presidente del Club della vela. Tutto era nato da un dissidio sorto nel 2017 tra i soci, che si erano divisi in due fazioni. In una occasione, due di loro si erano affrontati in maniera piuttosto accesa, e dopo quel fatto si erano denunciati. Nel processo, come testimone nel 2019 era stato chiamato Cingolani, che aveva riferito la scena a cui aveva assistito. Finito il processo, però, il giudice di pace aveva ritenuto che il portorecanatese avesse mentito, e aveva inviato gli atti alla procura. Così Cingolani si era ritrovato a sua volta sotto processo con l’accusa di falsa testimonianza.

Nel corso del processo però, difeso dall’avvocato Riccardo Sacchi (nella foto), Cingolani è riuscito a dimostrare di non aver detto alcuna falsità: la sua testimonianza era stata del tutto veritiera.

Ieri mattina, si è tenuta l’ultima udienza in tribunale a Macerata. E condividendo la linea difensiva, il presidente della sezione penale Roberto Evangelisti ha assolto l’imputato con la formula più ampia.

"Finiscono quattro anni pesanti per una persona di specchiata onestà – ha commentato l’avvocato Riccardo Sacchi –. Siamo soddisfatti dell’esito del processo, perché il tribunale in maniera penetrante e sensibile abbia colto il senso della linea difensiva e abbia dichiarato l’assoluta innocenza di Cingolani".

re. ma.