Accusato di tentato omicidio. Accoltellamento: sentenza ribaltata

Accusato di tentato omicidio per l’accoltellamento dell’11 marzo 2010 a Tolentino, Marsel Mati era stato condannato in primo grado a dieci anni di reclusione, e nove anni erano stati inflitti a Sheu Zaim e Kaja Ermal, imputati con lui. Ieri invece, dopo una lunga camera di consiglio, la Corte d’appello di Ancona ha ribaltato la sentenza di primo grado emessa a ottobre 2020 e assolto gli imputati.

Il fatto era avvenuto davanti al circolo Enals in viale Vittorio Veneto. Marsel Mati, Zaim ed Ermal, all’epoca poco più che maggiorenni, avevano avuto una discussione con Vincenzo Aliberti, 21enne cono scente dei tre ragazzi, che voleva indietro la targa di un motorino. I toni si erano surriscaldati, ma poi era intervenuto il padre di Marcel, Samir Mati, che aveva colpito Aliberti alla schiena. Secondo l’accusa, anche i tre ragazzi avrebbero concorso nel tentato omicidio, circondando la vittima e dando man forte all’aggressore.

La sentenza di primo grado, dopo quasi dieci anni di processo, non aveva fatto menzione della circostanza, emersa con una perizia disposta dal collegio e affidata allo psichiatra Gianni Giuli, della totale incapacità di intendere e di volere di Samir Mati, al momento del fatto, ritenuto anche incapace di partecipare al processo, che comunque era proseguito anche nei suoi confronti. Deceduto il padre, il tribunale aveva condannato il figlio e i due amici.

Ieri invece la Corte di Ancona ha assolto gli imputati "perché il fatto non sussiste", scagionandoli del tutto e revocando anche il risarcimento previsto per Aliberti, parte civile con l’avvocato Claudio Cegna. Gli avvocati difensori Giancarlo Giulianelli per Sheu Zaim, Maria Cristina Ottavianoni per Kaja Ermal e Riccardo Leonardi per Marcel Mati, hanno sostenuto la natura improvvisa e imprevedibile del gesto di Samir Mati, senza che i tre ragazzi avessero dato un apporto materiale o morale all’aggressione. Hanno anche sostenuto che si era trattato, al massimo, di lesioni personali, visto che il ragazzo colpito alla schiena non era mai stato in pericolo di vita, pur subendo la perforazione di un polmone, e dopo un intervento chirurgico aveva avuto una prognosi di venti giorni; in ogni caso nessuno aveva voluto ucciderlo.

La Corte d’appello ha condiviso i rilievi dei difensori, cancellando la condanna emessa in primo grado per loro.