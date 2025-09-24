Accuse di clientelismo, è scontro

"Sulle accuse di presunto clientelismo mosse via social da Morgoni, lo invito, qualora abbia ravvisato delle irregolarità nel mio operato da sindaco di Potenza Picena, a rivolgersi alle autorità competenti, considerato che lui ha scelto di non sedere in consiglio comunale, dove avrebbe potuto confrontarsi con la sottoscritta e con altri amministratori". Feroce botta e risposta tra il sindaco Noemi Tartabini e l’ex deputato del Pd Mario Morgoni, che si sono beccati a più riprese su Facebook. Tutto è partito pochi giorni fa, quando l’esponente dei dem ha lanciato una frecciatina al centrodestra. "A Potenza Picena, una giunta che ha avuto il consenso dei cittadini per governare una comunità si sta rivelando, invece, un ufficio di collocamento e di sostentamento per i candidati della destra – ha scritto Morgoni –, che godono della massima attenzione da parte dei nostri amministratori. Tra Cosmari, l’azienda sanitaria territoriale di Fermo, il compiacente Comune di Senigallia, già diverse figure hanno trovato soddisfazione ma l’elenco delle persone che attendono un adeguato riconoscimento per il loro impegno elettorale è lungo". Morgoni, sempre su Facebook, aveva quindi lanciato una pesante accusa al centrodestra. "Quando i poteri pubblici vengono piegati a soddisfare gli appetiti dei propri sostenitori – ha aggiunto l’ex parlamentare –, si è giunti al punto più basso e inaccettabile della gestione delle istituzioni. Anche solo questo, al di là del giudizio sulle scelte amministrative, impone un radicale cambiamento per far ritornare il senso delle istituzioni, il rispetto dei cittadini indipendentemente dal loro colore politico e l’onestà al centro dell’impegno di chi è chiamato a rappresentare una comunità". Per questo motivo, ieri è arrivata la replica del primo cittadino potentino. "Se alle sue parole non seguono azioni concrete si tratta esclusivamente di becera campagna elettorale – ha ribattuto il sindaco Tartabini –. Entrando nel merito di quanto affermato, con estrema serenità, respingo tutte le accuse al mittente consapevole del fatto che i cittadini conoscono molto bene il modo di agire dell’attuale sindaco, così come conoscevano molto bene il modo di agire di chi è stato sindaco qualche decennio fa".