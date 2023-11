"Accuse non vere, investiti 5 milioni"

"Gli esponenti del Pd Micucci e Silenzi rivolgono accuse basate sul nulla. Il centrodestra che governa le Marche ha già investito circa 5 milioni di euro per assistenza, prevenzione, informazione, educazione, contrasto e monitoraggio del gioco d’azzardo". Pierpaolo Borroni, consigliere regionale di Fratelli d’Italia, replica dopo gli attacchi Dem al centrodestra locale e regionale sulla nuova legge di contrasto al gioco d’azzardo che ha consentito l’apertura della mega sala slot a Civitanova. "Abbiamo adeguato - dice - la normativa esistente contrastando la dipendenza patologica del gioco d’azzardo e tutelando le attività coinvolte che rispettano le regolamentazioni. Poi, con l’approvazione del Piano del gioco d’azzardo patologico è prevista la regolamentazione del gioco legale e il fermo contrasto al gioco nero che favorisce la criminalità". "A questa proposta - aggiunge - si unisce l’indirizzo a una maggiore regolamentazione del gioco online, che rappresenta ormai il modo preferito dalla stragrande maggioranza dei giocatori d’azzardo. Su questo aspetto occorrono interventi seri e stiamo lavorando in modo concreto. Le loro accuse sono smentite dai fatti e per questo non accettiamo lezioni da nessuno".