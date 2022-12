"Accuse strumentali, la pantomima è la cena"

Super gaffe sul bilancio, dopo il copia-incolla di pagine della Regione Lazio sulle delibera emerso durante la seduta del 21 dicembre, non si placa la polemica che vede protagonisti, ancora una volta, i membri della giunta Parcaroli. Il capogruppo di Fratelli d’Italia, Pierfrancesco Castiglioni, reagisce agli attacchi del consigliere del Partito democratico, Maurizio Del Gobbo, che ha accusato l’esponente di maggioranza di aver messo in scena una pantomima quando è uscito dall’aula dopo aver dichiarato che non avrebbe votato il documento unico di programmazione (Dup). "Il recente intervento sul Carlino con cui il consigliere Del Gobbo ha stigmatizzato quanto accaduto nella seduta di bilancio in Consiglio rende necessaria una risposta – sottolinea Castiglioni –, egli ha mistificato volutamente i fatti sia per quanto riguarda il mio comportamento nel corso della discussione in aula sia riguardo l’effettiva rilevanza degli errori contenuti nella parte introduttiva del documento". Del Gobbo "sa benissimo che la mia uscita dall’aula consiliare non è stata una pantomima, ma una scelta ragionata dovuta non agli errori evidenziati dalla consigliera Ninfa Contigiani, ma al fatto che si pretendeva, da parte di qualche consigliere di maggioranza, che si votasse tale documento senza che prima si procedesse alle necessarie correzioni". Ad essere chiamato in causa qui sarebbe Andrea Blarasin (Lega). "Ciò è confermato dalla circostanza per cui ho evitato di essere presente in aula proprio nel momento in cui si rischiava di far passare tale inconsueta procedura – fa notare Castiglioni –. Ed è proprio grazie alle mie obiezioni che, con l’accordo di tutte le forze di maggioranza e opposizione, si è deciso di rinviare l’approvazione al 30 dicembre". Si terrà infatti una seduta extra proprio per "l’inconveniente" della "delibera laziale", che nel frattempo ha scatenato l’ironia di tanti con video e foto in cui in piazza della Libertà spunta la Fontana di Trevi. Dopo quella seduta, tra l’altro, diversi assessori e consiglieri (Anche di opposizione) si sono ritrovati a cena al ristorante La Volpe e L’Uva. "Semmai la pantomima si è avuta in occasione della cena delle beffe – incalza Castiglioni –, quella a cui hanno partecipato molti di quegli attori che si erano affrontati poco prima, spesso in modi poco edificanti, nel corso della seduta consiliare". Tornando a Del Gobbo, "la seconda mistificazione riguarda il fatto di far credere che i dati errati siano tali da poter inficiare la veridicità e la correttezza dei dati numerici riportati nel resto del documento. Del Gobbo sa benissimo che la parte introduttiva si riferisce a informazioni generali che sono elaborate dagli uffici utilizzando un format nazionale e sa altrettanto bene che mai ci si è soffermati sull’analisi della parte introduttiva, proprio per la sua scarsa rilevanza. D’altra parte, in tale sede, come nelle riunioni di maggioranza, l’assessore ha presentato come sempre non l’intero bilancio di previsione o il Dup, ma le tabelle numeriche da cui risultano le assegnazioni di risorse ai vari programmi ricollegabili ai diversi assessorati, ed è su quelle che si è concentrata la discussione. È indicativo il fatto che le opposizioni attacchino l’amministrazione per errori formali che non inficiano minimamente i dati di bilancio e non le scelte di bilancio che potrebbero, quelle sì, essere considerate dal loro punto di vista errate. Il tutto appare estremamente strumentale".

Chiara Gabrielli