Acqua, altro rinvio. Ok allo sconto per i fragili

"Abbiamo concesso una proroga tecnica per allineare tutte le scadenze delle concessioni al 31 dicembre. Nello stesso tempo, il percorso tracciato per dar vita al gestore unico va avanti". Alessandro Gentilucci, presidente dell’Aato 3, commenta così l’assemblea di ieri nel corso della quale la scadenza della concessione al 30 giugno per Centro Marche Acque/Astea è stata spostata a fine anno (quando scadranno anche le altre), guadagnando tempo prezioso. "È vero – prosegue Gentilucci – che i tecnici delle società avrebbero dovuto, come da impegni presi, presentare la documentazione per l’avvio delle procedure entro il 30 aprile. Questo non è accaduto, ma hanno garantito che lo faranno nei prossimi giorni, in tempo per la prossima assemblea che ho già riconvocato per il 9 maggio". Per quella seduta dovrebbero essere pronti regolamenti e delibere che dovranno essere approvate dai Comuni e tutto quel che serve per giungere al tanto agognato gestore unico del servizio idrico integrato. Gentilucci, però, pone l’accento su un altro provvedimento varato ieri dall’assemblea dell’Aato, vale a dire la riduzione delle bollette per le famiglie fragili. "Sulla base dell’Isee – spiega – sarà corrisposto un contributo di 30 euro l’anno a persona. A questo scopo, abbiamo messo a disposizione 200mila euro. Riteniamo che siano sufficienti, ma se ne dovessero servire di più non esiteremo ad aumentare il fondo". Sul percorso per arrivare al gestore unico, però, Daniele Principi, segretario provinciale della Cgil si mostra più prudente. "Prendiamo atto delle comunicazioni del presidente e ci auguriamo che la documentazione sia davvero pronta per il 9 maggio, senza che ci siano ulteriori rinvii, come purtroppo spesso si è verificato. Manteniamo sempre alta l’attenzione, con l’obiettivo di sempre: mantenere la gestione dell’acqua in mano pubblica". Gianmarco Mereu, referente di Rifondazione Comunista Macerata, invece, attacca a testa bassa: "Tutti i proclami a favore del pubblico di Lega e destre sono depistaggi che nascondono una programma di privatizzazione. I fatti avvenuti ieri nell’assemblea – prosegue – sono l’ennesima dimostrazione dei veri interessi della classe dirigente maceratese. È inaccettabile che si procrastini con così tanta nonchalance quando le scadenze sono alle porte e, quindi, anche la messa all’asta del servizio idrico". Mereu evidenzia come lo stato del processo di transizione nel consorzio idrico sia precario, insidioso, mal congegnato. "in quanto sindaco e presidente della Provincia, ancor più pesanti sono le negligenze e le responsabilità di Parcaroli".

Franco Veroli