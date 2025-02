Acqua, anche l’Adoc scende in piazza

Anche Adoc Marche, l’Associazione per la difesa e l’orientamento dei consumatori esprime il suo pieno sostegno allo sciopero generale indetto da Cgil, Cisl e Uil per oggi a difesa del servizio idrico integrato della provincia di Macerata e contro il rischio sempre più concreto della sua privatizzazione. Contestualmente allo sciopero, si terrà una manifestazione alle 9.30 in piazza Battisti con l’obiettivo di dare il massimo risalto pubblico alla protesta. "Partecipiamo allo sciopero dei lavoratori – spiega Francesco Fioretti, responsabile Adoc Marche – come cittadini enormemente preoccupati per uno stallo che reputiamo inaccettabile. La gestione privata rischia di tradursi in un aumento dei costi per i cittadini e in una minore attenzione alla qualità del servizio e alla tutela delle risorse idriche. Invitiamo i cittadini a partecipare alla mobilitazione e a far sentire la propria voce in difesa di un servizio idrico equo, sostenibile e accessibile a tutti".