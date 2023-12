Acqua, arriva l’ennesimo rinvio. Si va verso il "modello Cosmari"

Nonostante all’ordine del giorno ci fosse la scelta sulla società da costituire per arrivare ad un gestore unico del Servizio idrico integrato, ieri l’Assemblea d’ambito territoriale ottimale (Aato) 3 di Macerata, all’unanimità dei presenti, ha deciso di rinviare ogni decisione al 31 gennaio. Una posizione trasversale, che ha visto insieme amministratori di forze o schieramenti politici diversi (tra gli altri i sindaci di Macerata, Osimo, Tolentino) che hanno ritenuto opportuno fare un approfondimento della questione. I sindaci hanno quindi deliberato di chiedere agli attuali gestori di elaborare una proposta fissando alcuni precisi paletti: l’acqua deve rimanere in mano pubblica, non ci devono essere aggravi dei costi per i Comuni, devono essere salvaguardati i livelli occupazionali, controllo pubblico del servizio. Il parere legale fornito dall’avvocato milanese Maurizio Boifava, soggetto terzo al quale ci si era rivolti per dirimere la controversia tra società consortile di primo livello (soci i Comuni e solo residualmente le attuali società che gestiscono il servizio), o secondo livello (fusione degli attuali concessionari: SII Marche e Unidra e partecipata dal terzo concessionario Cma, nonché dagli altri gestori operativi Assm, Assem , Valli Varanensi, Apm, Atac, Aquambiente e acquedotto del Nera), non è stato risolutivo, anche perché variamente interpretato.

Ad ogni modo, l’ipotesi di "compromesso" a cui si dovrebbe lavorare da qui alla fine del prossimo mese, per verificarne la fattibilità (con particolare attenzione all’aspetto economico), è quella di dare vita ad una società modello Cosmari, che prevede la fusione tra Unidra e SII Marche (che sono già società consortili), creando un nuovo soggetto all’interno del quale dovrebbero poi entrare i "rami idrici" degli altri attuali gestori. Si arriverebbe così ad un unico soggetto, ma non ad una società ex novo: in questo modo si manterrebbe la continuità dell’affidamento che è già stato assegnato dall’Aato 3. Ma ci sono anche altre posizioni e possibilità e, dunque, il percorso potrebbe anche cambiare direzione. E non ci sarebbe nulla di cui stupirsi: non solo perché la questione si trascina da tempo, ma anche perché ieri la discussione è stata molto animata, in particolare tra il presidente Alessandro Gentilucci e il sindaco di Osimo, Simone Pugnaloni. Quest’ultimo ha evidenziato – tra l’altro – che la proposta e la scelta per il gestore unico non spetta al presidente dell’Aato, ma ai sindaci. A nessuno, poi, è sfuggito il fatto che ieri era assente il Comune di Civitanova (e non è la prima volta), uno di quelli più grandi e che hanno maggior peso in seno all’assemblea. Si accoderà a quanto deciso dagli altri, come qualcuno ritiene? Oppure farà sentire la sua voce, magari in dissenso rispetto all’orientamento degli altri? In tal caso potrebbe saltare tutto. Di tempo, però, ne è rimasto davvero poco. Se si vuole evitare che il servizio idrico sia messo a gara e finisca in mano ai privati, è necessario arrivare a un gestore unico che sia operativo già dal 2025: il percorso per arrivarci non è né semplice né breve.