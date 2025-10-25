Il Bologna dei sorrisi

Gianmarco Marchini
Il Bologna dei sorrisi
Macerata
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Sfratti e affitti breviSalmonella Reggio EmiliaPrevisioni meteoIncidente BolognaRizzoli volantini Sagre weekend
Acquista il giornale
Cronaca"Acqua calda garantita alla casa di riposo"
25 ott 2025
LUCIA GENTILI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Macerata
  3. Cronaca
  4. "Acqua calda garantita alla casa di riposo"

"Acqua calda garantita alla casa di riposo"

Il sindaco Sclavi replica alla questione sollevata dalla minoranza: "Voci prive di fondamento, nessuna interruzione della fornitura"

La casa di riposo di Tolentino

La casa di riposo di Tolentino

L’igiene di tutti i pazienti, allettati o meno, è sempre stata garantita tramite l’utilizzo di acqua calda, grazie all’encomiabile opera di tutto il personale che si è speso senza sosta e senza risparmio di forze". Il sindaco di Tolentino Mauro Sclavi fa il punto della situazione alla casa di riposo. A inizio settimana le consigliere di minoranza Silvia Tatò di Fratelli d’Italia e Monia Prioretti di Tolentino nel Cuore avevano sollevato la questione (al centro di un’interrogazione che sarà presentata al Consiglio di giovedì). "Il 4 ottobre, con nota inviata ai parenti degli ospiti, è stata comunicata la presenza di batteri nell’acqua calda della casa di riposo - avevano scritto - con conseguente sospensione dell’utilizzo -. Alla data odierna, il servizio non risulta ancora ripristinato". Ma il sindaco spiega che, grazie a una soluzione, comunque il servizio dell’acqua calda è stato garantito. "L’ufficio manutenzioni del Comune, immediatamente attivato, al fine di poter garantire un approvvigionamento di acqua calda sanitaria, ha predisposto già da giovedì 9 ottobre un punto ausiliario di fornitura – dichiara -, Questo è stato installato mediante deviazione diretta della tubazione dalla fornitura principale e successivo collegamento a due sistemi di riscaldamento acqua ad alimentazione elettrica dalla capacità di 80 litri ciascuno. Al fine di eliminare la presenza di batteri, è stato effettuato un trattamento con prodotti specifici. Prima di poter ripristinare definitivamente l’impianto però è necessario avere i risultati degli ultimi prelievi e delle relative culture batteriologiche da parte delle autorità sanitarie preposte. Gli esiti sono attesi entro l’inizio della prossima settimana. È così che si agisce se si segue un approccio serio e scientifico, pur nella consapevolezza del protrarsi dei disagi. Se poi chi alimenta e diffonde voci prive di fondamento per mera speculazione politica mettendo immeritatamente in cattiva luce la struttura e gli operatori è abituato ad agire "a braccio", la questione non può e non deve riguardarci".

Per quanto riguarda invece i due casi di scabbia, il periodo di sorveglianza attiva di 40 giorni scadrà il 17 novembre. "È doveroso ricordare che il personale della struttura, ogni giorno, assicura livelli di qualità e di assistenza ben superiori agli standard previsti – conclude il primo cittadino -, basti pensare alla presenza infermieristica più che doppia rispetto a quanto stabilito dalla normativa. E non merita una rappresentazione distorta del proprio impegno".

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

saluteCasa