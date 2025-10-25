"Acqua calda garantita alla casa di riposo"

L’igiene di tutti i pazienti, allettati o meno, è sempre stata garantita tramite l’utilizzo di acqua calda, grazie all’encomiabile opera di tutto il personale che si è speso senza sosta e senza risparmio di forze". Il sindaco di Tolentino Mauro Sclavi fa il punto della situazione alla casa di riposo. A inizio settimana le consigliere di minoranza Silvia Tatò di Fratelli d’Italia e Monia Prioretti di Tolentino nel Cuore avevano sollevato la questione (al centro di un’interrogazione che sarà presentata al Consiglio di giovedì). "Il 4 ottobre, con nota inviata ai parenti degli ospiti, è stata comunicata la presenza di batteri nell’acqua calda della casa di riposo - avevano scritto - con conseguente sospensione dell’utilizzo -. Alla data odierna, il servizio non risulta ancora ripristinato". Ma il sindaco spiega che, grazie a una soluzione, comunque il servizio dell’acqua calda è stato garantito. "L’ufficio manutenzioni del Comune, immediatamente attivato, al fine di poter garantire un approvvigionamento di acqua calda sanitaria, ha predisposto già da giovedì 9 ottobre un punto ausiliario di fornitura – dichiara -, Questo è stato installato mediante deviazione diretta della tubazione dalla fornitura principale e successivo collegamento a due sistemi di riscaldamento acqua ad alimentazione elettrica dalla capacità di 80 litri ciascuno. Al fine di eliminare la presenza di batteri, è stato effettuato un trattamento con prodotti specifici. Prima di poter ripristinare definitivamente l’impianto però è necessario avere i risultati degli ultimi prelievi e delle relative culture batteriologiche da parte delle autorità sanitarie preposte. Gli esiti sono attesi entro l’inizio della prossima settimana. È così che si agisce se si segue un approccio serio e scientifico, pur nella consapevolezza del protrarsi dei disagi. Se poi chi alimenta e diffonde voci prive di fondamento per mera speculazione politica mettendo immeritatamente in cattiva luce la struttura e gli operatori è abituato ad agire "a braccio", la questione non può e non deve riguardarci".

Per quanto riguarda invece i due casi di scabbia, il periodo di sorveglianza attiva di 40 giorni scadrà il 17 novembre. "È doveroso ricordare che il personale della struttura, ogni giorno, assicura livelli di qualità e di assistenza ben superiori agli standard previsti – conclude il primo cittadino -, basti pensare alla presenza infermieristica più che doppia rispetto a quanto stabilito dalla normativa. E non merita una rappresentazione distorta del proprio impegno".