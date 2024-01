Acqua, c’è un primo accordo: "Tutti dentro un’unica società"

Ha avuto esito positivo l’incontro "ristretto" convocato dal presidente della Provincia Sandro Parcaroli per discutere del gestore unico per il servizio idrico integrato. È stato concordato un atto di indirizzo con il quale si prevede di dare mandato alle attuali società di gestione di elaborare un percorso per arrivare a un gestore unico frutto della fusione tra le società consortili esistenti, con l’ingresso delle altre società operative e i Comuni che hanno la gestione in economia. Insomma, "tutti dentro" (chi ha la società con la società, chi è fuori entrerà con una quota minima). Poi sarà siglato un patto per garantire tutti nella gestione e nella sorveglianza, e trovare un equilibrio per il modello definitivo anche dal punto di vista economico-finanziario. Questa proposta, in una logica di chiarezza e trasparenza, sarà ora sottoposta all’attenzione di tutti i sindaci, in modo da arrivare pronti per la decisione alla prossima assemblea, prevista per fine mese. L’incontro si è svolto in un clima disteso con i presenti che hanno ringraziato Sandro Parcaroli per averlo promosso, ma anche chi, come Simone Pugnaloni, sindaco di Osimo, ha speso tutto se stesso per dare una mano e cercare una soluzione. Oltre a quello di Macerata, erano presenti i sindaci (o rappresentanti) dei comuni di Civitanova, Tolentino, San Severino, Cingoli, Recanati, Osimo, Filottrano, Sirolo, Numana. Con loro anche Luca Buldorini, in rappresentanza della Provincia, e i rappresentanti di Assem, Assm, Acquambiente, Apm, Cma (Astea) e la Società per l’acquedotto del Nera. Non c‘era, il presidente dell’Aato 3, Alessandro Gentilucci, anche perché – a quanto si sa – non invitato, visto che la riunione aveva lo scopo di fare il punto della situazione per arrivare finalmente a una decisione, senza ulteriori rinvii, visto che i tempi per evitare che il servizio sia messo a gara e finisca in mano ai privati sono sempre più stretti. Ieri ne ha discusso un piccolo gruppo, ma si tratta di quelli dei comuni più grandi che, insieme, rappresentano la maggioranza delle quote. Ora, però, lo discuteranno tutti. A dispetto degli scontri tra i diversi schieramenti dei mesi scorsi, insomma, sembra profilarsi una soluzione unitaria, risultato sia della valutazione di fattori oggettivi con i quali letteralmente bisogna fare i conti, ma anche dello spirito che da tempo ha caratterizzato la gestione dell’Aato. Serve sempre prudenza, però. Come noto, il presidente Gentilucci non ha gradito l’esito dell’ultima assemblea, nel corso della quale ci sono state vivaci polemiche. Bisogna ora vedere cosa accadrà nella seduta in programma il 31 gennaio. Salvo rinvii.