Acqua, Ciarapica sulla società mista: "Rischiamo di andare fuori strada"

"Il nostro voto contrario non è stato espresso per contrapporsi a Sandro Parcaroli o a qualche altro Comune, ma rappresenta l’esito naturale di una posizione coerente". Parola di Fabrizio Ciarapica, sindaco di Civitanova, il comune più grande della provincia, che il giorno dopo la votazione con la quale l’Aato ha dato il via libera a una società mista (gestori attuali più i comuni) come gestore unico del Servizio idrico integrato, si dice preoccupato. "Io voglio che l’acqua resti in mano pubblica. Il "modello" che è stato approvato rischia di portarci fuori strada", sottolinea. "Questa – prosegue – è stata anche la premessa del mio intervento in sede di assemblea, nel corso della quale ho anche evidenziato che sull’acqua non ci si deve dividere".

Cosa che, poi, però è avvenuta. "Già – ammette il sindaco di Civitanova –. E non siamo stati i soli a votare contro. L’hanno fatto quasi tutti i sindaci dell’entroterra ed altri importanti comuni quali Montecosaro, Morrovalle, Corridonia, tanto per citarne alcuni. Eppure la mia proposta era chiara: qualsiasi scelta può andar bene, ma per essere sicuri che questa non venga poi affossata dagli organi di controllo, magari tra cinque o sei mesi, dopo che nel frattempo si è lavorato al suo perfezionamento, sarebbe saggio sottoporla al controllo preventivo della Corte dei Conti. Il pronunciamento di quest’ultima, che potrebbe arrivare nell’arco di un mese, ci metterebbe in sicurezza: se positivo potremmo proseguire senza problemi, se negativo avremmo il tempo di cambiare impostazione". Nel ragionamento di Ciarapica, andare avanti, a maggioranza, sulla società mista, rispetto alla quale rilevanti criticità sono già emerse nell’assemblea, espone al rischio di una successiva bocciatura, senza però che, a quel punto, resti il tempo necessario per dare vita ad una soluzione diversa. "Voglio ricordare che per dirimere la questione – afferma Ciarapica – l’assemblea dell’Aato aveva votato all’unanimità la scelta di acquisire il parere di un legale terzo, l’avvocato Maurizio Boifava, tenendo conto del quale avrebbe dovuto essere elaborata la proposta di società per il gestore unico. Come emerso dall’intervento dello stesso Boifava nell’assemblea di giovedì, così non è stato: la proposta della società mista è palesemente difforme, e stride con le norme vigenti. Ma, a dimostrazione che la nostra non era una posizione pregiudiziale, abbiamo detto che potevamo votare a favore di questa proposta, anche se a noi non piace, purché fosse sottoposta al parere preventivo della Corte dei Conti: se avesse il placet di quest’organo, nessun problema. Ma non è stata accettata neppure questa clausola. Di qui il nostro voto contrario". "Del resto – conclude il sindaco di Civitanova – ci sono sentenze anche recenti che hanno bocciato un modello del genere. È evidente che si tratta di un problema complesso e che ci si muove su un terreno scivoloso. Ma, proprio per questo, il modello di società a cui si vuole dare vita deve essere giuridicamente inattaccabile, "blindato" come è stato detto, contro una eventuale impugnazione degli atti. È l’unico modo – conclude – per mantenere l’acqua in mano pubblica".