Acqua ed energia in Africa. La missione dei volontari

Un impianto di depurazione per l’acqua potabile e un impianto fotovoltaico per portare elettricità: sono i frutti della recente missione in Tanzania di sedici volontari, in gran parte studenti universitari, sostenuti dall’associazione Mgs Ser.Mi.Go Don Ennio Borgogna e dalla Casa Salesiana di Macerata. Nelle ultime due settimane di agosto il gruppo di giovani è tornato a Morogoro, accolto dalla comunità delle Figlie di Maria Ausiliatrice, guidata da sister Cecilia Cardinal. Un impegno portato avanti nel corso dell’intero ultimo anno, durante il quale l’associazione ha lavorato per rendere la missione sempre più autonoma, promuovendo progetti per garantire acqua potabile ed energia solare. Grazie al contributo di un team di ingegneri volontari, in collaborazione con l’Università Politecnica delle Marche, è in fase di studio la realizzazione di una scuola secondaria tecnica, per offrire formazione e opportunità a chi non può permettersi ulteriori studi. "L’Africa – racconta la volontaria Alessandra – ti costringe ad abbandonare il superfluo e ti insegna a vivere il presente. Torno più leggera, riempita di vita vera e con più domande che risposte". Continua Michele: "È impossibile descrivere la gioia dei sorrisi, la sincerità negli occhi e il calore delle mani strette. Lì, dove sembra non esserci nulla, ti donano molto più di quanto tu possa ricambiare". Alice: "Non basta la voce per raccontare l’Africa: ti avvolge con la sua polvere rossa, con i sorrisi dei bambini e con un amore che non chiede permesso e che ti invade senza rimedio". Volontari e associazione ringraziano i benefattori, ricordando che tutto il materiale è stato portato ai più bisognosi.

Martina Di Marco