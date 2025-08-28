"Acqua, finto gestore unico. C’è poco da festeggiare"

Un finto gestore unico non salverebbe l’acqua dal finire sul mercato in mani private. Secondo il coordinamento marchigiano dei movimenti per l’acqua bene comune, le rassicuranti e trionfalistiche dichiarazioni dei sindaci dopo l’ultima assemblea dell’Aato 3, che si è tenuta nei giorni scorsi, sono del tutto fuori luogo. "Dopo un lungo e travagliato percorso – si legge in una nota dei movimenti – i consigli comunali si accingono ad adottare la tanto attesa delibera che dovrebbe dare avvio al processo di costituzione del "gestore unico" per consentire l’affidamento in - house del servizio idrico integrato, e quindi la gestione pubblica dell’acqua. Ma c’è poco da festeggiare perché, sulla base dei documenti in nostro possesso, quella che sta nascendo non è una società consortile finalizzata a fondere, anche progressivamente, le sette società operative che attualmente gestiscono il servizio, ma un mero involucro delle stesse società. Di fatto tutto resta esattamente come ora". Dietro a questa impostazione si nasconde "la volontà di mantenere inalterata l’attuale situazione in cui gli utili della gestione dell’acqua finiscono nei bilanci dei Comuni maggiori o delle rispettive società multiservizi, anziché reinvestiti nel miglioramento del servizio idrico". La prova? "La bozza di regolamento consortile ora in discussione all’articolo 8 stabilisce espressamente il conferimento dell’incasso delle bollette e la sottoscrizione dei contratti con l’utenza alle medesime società". Ma c’è anche un’altra forte criticità, data dalle "modalità cervellotiche di remunerazione delle prestazioni effettuate dalle diverse società operative, che lasciano spazio a negoziazioni con ampi margini discrezionali e contemplano tra l’altro la remunerazione degli investimenti effettuati in base al piano d’ambito, certificando così che neppure quelli saranno di competenza della società consortile". A giudizio del coordinamento, se questi elementi fossero confermati qualsiasi affidamento in house per la gestione pubblica dell’acqua sarebbe minato alle fondamenta, perché non sarebbe rispettata l’unitarietà della gestione. Non solo. "Per la società consortile che si intende far nascere dalle nostre parti, pur di conservare gli attuali poteri e benefici è stata previsto un sistema di amministrazione "dualistico", previsto dal codice civile, ma non contemplato in alcuna società in- house del servizio idrico". Eppure la soluzione era già stata individuata nell’agosto del 2024, quando l’assemblea dell’Aato "aveva deliberato unanimemente di seguire nella costituzione del soggetto gestore il modello attuato in provincia di Cuneo" dove lo statuto e il regolamento della società sono passati positivamente al vaglio della magistratura e della Corte dei Conti, e l’affidamento in house effettuato in quella realtà è stato "convalidato" da un’innovativa sentenza della Corte di Cassazione.

f. v.