Acqua, Gentilucci contro Parcaroli: "Parole sconcertanti, basta favole"

Il presidente dell’Ato3, Alessandro Gentilucci, bacchetta il presidente della Provincia, Sandro Parcaroli. Il tema è quello dell’acqua, con sette sindaci dell’alto maceratese (Vincenzo Felicioli di Fiuminata, Roberto Lucarelli di Camerino, Patrizio Leonelli di Castelraimondo, Emiliano Nardi di Serravalle, Sauro Scaficchia di Fiastra, Sandro Botticelli di Gagliole e Mario Baroni di Muccia) che hanno lamentato di non essere stati invitati ad una recente riunione. I primi cittadini hanno poi puntato il dito contro le perdite di tempo nella scelta del tipo di società consortile. Ieri la replica del sindaco di Macerata e presidente della Provincia, che sul Carlino si è detto "stanco di perdere tempo" e per questo avrebbe preso la situazione in mano. Ora interviene Alessandro Gentilucci: "Invito tutti, a cominciare da Sandro Parcaroli, ad abbassare i toni – afferma il sindaco di Pieve Torina e presidente dell’Ato3, in quota centrodestra –. Rimango sbalordito nel leggere alcune sue affermazioni in cui sostiene come quei sindaci, rammaricati di essere stati esclusi dalla riunione da lui indetta sul gestore unico, non abbiano ‘capito nulla’ (come dichiarato da Parcaroli, ndr). Lo sconcerto aumenta poi nell’apprendere che quelli trascorsi sono stati, a suo parere, ‘mesi di stallo’: da quando sono presidente dell’Ato 3, neanche un anno fa, rileggendo i verbali delle assemblee non emerge nessuna proposta del presidente della Provincia per arrivare a individuare la miglior forma di gestione pubblica del servizio idrico. Apprendo poi con stupore che nell’ormai famosa riunione esclusiva (a cui hanno partecipato i sindaci dei Comuni più grandi, quelli con società partecipate, ndr), si sarebbe trovata la panacea di tutti i mali. Sono curioso di capire come gli interessi, pur legittimi, del privato seduto a quel tavolo siano potuti coincidere con l’obiettivo di mantenere l’acqua pubblica in mano pubblica. Voglio anche credere alle favole". Gentilucci ricorda invece l’appuntamento del 31 gennaio prossimo con tutti i sindaci dell’Ato 3, "l’unica sede deputata – conclude – a far emergere coloro che veramente vogliono che la gestione dell’acqua rimanga pubblica".