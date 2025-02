Acqua, i sindaci non escono dallo stallo. I lavoratori in piazza: sarà sciopero

Sciopero generale per mantenere la gestione dell’acqua in mani pubbliche. È quello proclamato da Cgil, Cisl, Uil, Filctem Cgil, Femca/Flaei Cisl, Uiltec Uil, e che vedrà scendere in piazza, il prossimo 28 febbraio, i lavoratori impiegati nelle gestioni attuali del servizio idrico integrato (Assm, Assem, Astea, Apm, Atac, Valli Varanensi, Acquambiente Marche, Si Marche, Unidra, Cma). "Contestualmente allo sciopero – sottolineano le organizzazioni sindacali – alle 9.30 terremo una manifestazione in piazza Battisti a Macerata". Lo sciopero arriva dopo un periodo di mobilitazione, con assemblee nelle aziende e sul territorio, per sollecitare una soluzione che porti al gestore unico del servizio idrico, senza il quale lo stesso sarà messo a gara e finirà nelle mani dei privati. "Il rischio di privatizzazione – proseguono Cgil, Cisl e Uil – è sempre più concreto. Queste iniziative si inseriscono nella vertenza aperta ormai da due anni, visto che siamo giunti a pochi mesi dalla scadenza delle concessioni e ancora non esiste alcun impegno concreto dell’assemblea dei sindaci". Uno stallo inaccettabile che preoccupa lavoratori e cittadini. "Dopo mesi di parole a cui non sono seguiti i fatti, i lavoratori hanno deciso di scendere in piazza per far sentire le ragioni di chi non si rassegna a svendere al privato l’acqua, il bene più prezioso". La scelta fatta dai sindaci è dare vita a una società pubblica tra gli attuali gestori e i Comuni, obiettivo per raggiungere il quale va risolto il problema della presenza di un soggetto privato in Astea. Nelle scorse settimane, nel comitato ristretto dei sindaci, si è concordato che va presto definito il percorso per "accompagnare" il privato all’uscita, ma fino a questo momento nessuna proposta concreta è arrivata. "Sono con loro, i sindacati hanno ragione", afferma Alessandro Gentilucci, presidente dell’Aato 3. "Sollecito continuamente i tecnici degli attuali gestori affinché presentino la proposta per costituire la società che dovrà essere il gestore unico del servizio idrico integrato. Da qui a pochi giorni convocherò l’assemblea dei sindaci proprio per discutere di questo. E mi auguro che in quella sede arrivi la proposta per la nuova società, che deve nascere entro giugno. Se non accadrà sapremo di chi sono le responsabilità".

Franco Veroli