"Acqua inquinata solo da noi? È ridicolo"

di Giorgio Giannaccini

"La situazione sfiora il ridicolo, e anzi è quasi certo che ci troveremo ad affrontare un altro weekend con il divieto di balneazione. Ma è possibile che solo qui l’acqua risulta inquinata, quando tutto il mare cittadino è di colore marrone?". A dirsi sconsolati sono Eleonora e Riccardo Ramadori (nella foto), titolari dello chalet "Il Vascello", nel Lido delle Nazioni di Porto Recanati. Il loro commenta arriva a seguito della nuova ordinanza sindacale, scattata giovedì pomeriggio, che vieta di farsi il bagno in quella zona del litorale. Già il 27 giugno era partito un primo divieto di balneazione, poi terminato martedì, perché a seguito dei prelievi l’Arpm aveva comunicato "il superamento del valore limite dei parametri microbiologici escherichia coli". Ma la situazione, per i due operatori balneari, sta davvero diventando pesante. "L’Arpam ha svolto i prelievi proprio mercoledì, e cioè il giorno che c’era brutto tempo – dicono fratello e sorella –. Mentre stamattina (ieri, ndr) sono tornati a fare nuovi monitoraggi, ma ormai siamo già a venerdì. Ciò significa che qualora le nuove analisi rilevassero che l’acqua sia tornata pulita, dovremmo comunque aspettare l’inizio della prossima settimana per avere l’ordinanza di revoca del divieto di balneazione, visto che sabato e domenica gli uffici dell’Arpam sono chiusi. Insomma è molto probabile che si ripeterà la stessa cosa avvenuta la scorsa settimana, e francamente non ne possiamo più. Di certo, lunedì telefoneremo subito a Comune e Arpam, per sapere se l’inquinamento è passato. Tuttavia ci chiediamo: che serve vietare di farsi il bagno, se poi quando esce l’ordinanza il problema si è risolto nel giro di un giorno?". Eleonora e Riccardo Ramadori sottolineano poi che "questa stagione turistica sta andando male a causa del brutto tempo. Ma se poi dobbiamo avere il divieto di balneazione nel fine settimana, ovvero nei giorni in cui c’è il grosso dei turisti in spiaggia, così ci viene data la mazzata finale. Pochi giorni fa, a nostre spese, abbiamo fatto svolgere delle analisi sulle acque che scorrono sul lungomare Primo Maggio. Ed è emerso che pure lì è presente l’escherichia coli, però con dei valori che per legge consentono di farsi il bagno". "Sta di fatto – concludono i due operatori balneari – che gli enti preposti devono indagare su cosa stia causando, qui, l’inquinamento dell’acqua. E’ il terzo anno che tale fenomeno si sta ripetendo con troppa frequenza".