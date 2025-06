Acqua, la partita delle bollette: "Rincari fino al 70% in pochi anni". Altolà dei sindacati alla politica

Bene il cronoprogramma che indica una tempistica utile a evitare la messa a gara del servizio idrico integrato in Aato 3, e bene la progettata costituzione di una unica società di gestione. Ma diverse diverse "fonti" – per rimanere in tema di acqua – del Piano che la direzione dell’Ato 3 ha inviato ai sindaci sembrano poco chiare e trasparenti". Daniele Principi (Cgil), Rocco Gravina (Cisl), Sergio Crucianelli (Uil), Andrea Coppari (Filctem Cgil), Giuliano Caracini (Femca Cisl), Manuel Broglia (Uiltec Uil) e Dalverio Dafne (Flaei Cisl) lanciano l’allarme.

"Il primo elemento che ci lascia preoccupati è la previsione delle tariffe: da qui al 2050 è previsto il raddoppio, il 100% in più. Certo, a una analisi superficiale, si potrebbe dire che c’è tempo fino al 2050. Ma a scorrere le pagine di questo piano d’ambito si vede come gli aumenti più impattanti (fino al 70%) sulle tasche degli utenti sono stati collocati temporalmente nei primi dieci anni. Un’operazione che non può trovarci d’accordo, tenuto conto delle difficoltà che vivono le famiglie, strette tra l’aumento dei beni – anche di prima necessità – e i salari che non crescono".

Un altro elemento di criticità riguarda l’annunciata riduzione dei costi operativi. "Evidentemente – spiegano i sindacati – non abbiamo nulla da obiettare sul fatto che sia necessaria un’azione di efficientamento e di riduzione dei costi operativi. Tuttavia, le cifre esposte nel piano d’ambito ci sembrano ambiziose e forse poco realizzabili, tenendo conto in particolare del fatto se queste siano sostenibili dalla società di gestione. A nostro avviso, infatti, sono indicati tagli importanti, ma davvero difficili da realizzare".

C’è, poi, un terzo elemento. "Suscita perplessità il capitolo dedicato agli investimenti. Scorrendo le indicazioni contenute nel piano di ambito ci sembra che anche in questo caso non ci sia una effettiva sostenibilità per raggiungere l’obiettivo (affidamento in house). Si evidenzia che gli investimenti da fare nel periodo di gestione del servizio idrico, in 25 anni, arrivano a 1.3 miliardi di euro a carico delle società: un importo molto rilevante. Per rendere l’idea, basti dire che la quota attuale di investimenti per residente nel territorio dell’Ato3 è di 25 euro l’anno, mentre con il nuovo piano si arriverebbe a 94 euro ad abitante".

Secondo Cgil, Cisl e Uil, questa mole di investimenti che si chiedono per garantire l’affidamento in house appare fuori dalla possibilità finanziaria delle società di gestione. "Giriamo ai sindaci questi tre elementi di preoccupazione – concludono – invitandoli a ponderare bene il quadro complessivo della situazione in vista dell’assemblea dei soci di Aato3 fissata per domani. Sicuramente i tempi strettissimi impongono decisioni rapide, ma su questo Piano va fatta una riflessione ad alta voce. Ci appelliamo ai primi cittadini per definire meglio i punti già esposti che meritano decisioni responsabili e sostenibili".