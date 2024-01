Acqua, l’accelerazione di Parcaroli: "Non ne potevo più dello stallo, quei sindaci non hanno capito nulla"

"Quei sindaci non hanno capito nulla. Non era una riunione ristretta ma un incontro con i Comuni in cui ci sono delle aziende partecipate". Replica il presidente della Provincia, Sandro Parcaroli, allo sfogo dei sette sindaci dell’alto maceratese (Vincenzo Felicioli di Fiuminata, Roberto Lucarelli di Camerino, Patrizio Leonelli di Castelraimondo, Emiliano Nardi di Serravalle, Sauro Scaficchia di Fiastra, Sandro Botticelli di Gagliole e Mario Baroni di Muccia) che non hanno apprezzato di essere stati esclusi dalla riunione che si è tenuta nei giorni scorsi con alcuni primi cittadini e tecnici, e che lamentano i ritardi nella scelta del tipo di società che dovrà gestire il servizio idrico dell’Aato3. "Quei sette sindaci non hanno capito – ribatte Parcaroli (nella foto) –. Io voglio il coinvolgimento di tutti, dal più piccolo al più grande dei Comuni. A quell’incontro a cui fanno riferimento ho riunito semplicemente quelli che hanno le partecipate nel loro territorio insieme ai tecnici che ora dovranno stabilire la strategia da portare avanti". I sette primi cittadini hanno lamentato anche il fatto che l’Aato 3 abbia dato mandato ad un noto avvocato di esprimere un parere sul tipo di società consortile da scegliere, il quale avrebbe indicato una soluzione che, secondo loro, era stata già proposta nel marzo 2023. "È da un anno e mezzo che dico che se non prendiamo una decisione dovremo andare a gara – ribatte Parcaroli – e finora non si è fatto altro che discutere sui due tipi di società consortile fra i quali scegliere. È ancora una volta una polemica strumentale. Il nostro impegno deve essere quello di salvaguardare le nostre aziende e di mantenere l’acqua pubblica. Ma è pur vero che la nuova società deve sostenersi e poter fare investimenti. Non ne potevo più della situazione che si era creata, di andare alle riunioni e non decidere nulla. La gara è imminente. Mi sono assunto delle responsabilità per il bene di tutti anche se non era compito mio, questa è l’unica verità".