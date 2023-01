"Acqua, luce e trasporti: Assm guarda lontano"

di Lucia Gentili

I vertici Assm ieri hanno fatto il punto sui primi mesi di attività. Dagli interventi sulla rete elettrica di distribuzione nel Comune di Tolentino finalizzati ad aumentare la resilienza - con un progetto ammesso a finanziamento per 5.243.000 euro a fondo perduto - ai lavori per lo sfangamento del lago delle Grazie, passando per la Cer (comunità energetica rinnovabile), il presidente Nando Ottavi e il direttore generale Sandro Meschini, con il cda e il sindaco Mauro Sclavi, hanno illustrato le opere in cantiere. "Non siamo mai stati fermi in questi mesi – ha esordito Ottavi -. Per prima cosa ho incontrato tutti i dipendenti, per conoscere necessità e suggerimenti. Si sono dimostrati fin da subito collaborativi. Il direttore ha nominato i responsabili di settore per creare una squadra coesa". Il presidente si è soffermato in particolare sulla gestione idrica: "Stiamo incontrando sindaci e presidenti di altre aziende – ha detto – per creare una società unica che possa gestire la rete dell’acqua, affinché resti in house garantendo di conseguenza tutti i posti di lavoro". "Stiamo lavorando per far sì che l’acqua resti pubblica", ha aggiunto il sindaco. L’ingegnere Susanna Tallei, responsabile area rete elettrica Assm, ha presentato invece il progetto "resilienza"; a settembre, la municipalizzata ha partecipato al bando ottenendo l’ammissione a finanziamento per oltre 5 milioni. Il progetto Assm è risultato terzo in Italia per punteggio ricevuto (in graduatoria è al decimo posto per criteri che danno priorità al Mezzogiorno). La messa in esercizio è prevista per ottobre 2025 (dovrà comunque essere ultimato per giugno ‘26). Sono previsti, ad esempio, interventi di potenziamento meccanico delle linee aeree di media tensione; in alcune situazioni si è preferito procedere con l’interramento delle linee. Si realizzerà anche un secondo punto di alimentazione in alta tensione per la rete cittadina, oltre ad una nuova cabina primaria in località Rotondo. Il tutto per evitare interruzioni di energia elettrica. L’ingegnere Michele Cartechini ha spiegato invece lo stato del lago delle Grazie, dove sono necessari lavori di sistemazione idraulica e di sfangamento. È stato ricordato il progetto Cer, da 14 milioni, con una grande capacità di produrre energia e la volontà di riqualificare le Terme di Santa Lucia. Infine, sul fronte trasporto pubblico locale, sarà rinnovato il parco mezzi per un minor impatto dal punto di vista ambientale.