Acqua, Macerata la città più virtuosa Ma la provincia è ultima in regione

di Franco Veroli

Macerata regina d’Italia per capacità di gestire in modo virtuoso l’acqua: tra quella immessa in rete e quella erogata per gli usi autorizzati, infatti, le perdite idriche totali si fermano al 9,8%. Non c’è altro capoluogo di provincia che fa meglio della nostra città, né nelle Marche (Pesaro è al 40,6%, Ancona al 31,3%, Fermo al 24,8% e Ascoli al 24,8%), né nel resto d’Italia. Non solo. In regione è anche la città che consuma meno acqua: mediamente 132 litri al giorno per abitante, contro i 133 di Ascoli, i 138 di Fermo, i 144 di Pesaro e i 155 di Ancona. Un risultato che viene da lontano, dalla grande attenzione che è stata sempre posta al servizio, gestito con accuratezza e equilibrio, al di là dei diversi governi cittadini che si sono susseguiti. Non si può dire altrettanto della provincia che registra, invece, perdite totali pari al 38,6%, il dato peggiore delle Marche: in quella di Pesaro le perdite sono il 38,1, in quella di Ancona il 34,9%, in quella di Fermo il 26,3% e in quella di Ascoli il 24,2%. Questo il quadro che emerge dalla recente pubblicazione, da parte dell’Istat, del "Censimento delle acque per uso civile" i cui dati sono riferiti al 2020. Nella nota metodologica, l’Istituto nazionale di statistica specifica che le unità di rilevazione sono gli enti gestori dei servizi idrici per uso civile operativi sul territorio italiano nell’anno di riferimento dei dati. Le unità di analisi sono gli enti gestori e gli impianti gestiti: fonti di approvvigionamento di acqua per uso potabile, reti di adduzione, reti comunali di distribuzione dell’acqua potabile, reti fognarie e impianti di depurazione delle acque reflue urbane. Il fatto che in provincia si perda ancora oggi per strada poco meno del 40% dell’acqua immessa in rete costituisce una criticità cronica, alla quale l’Ato da diversi anni, tramite gli enti gestori, sta cercando di porre rimedio. La situazione è molto diversificata: in alcune aree le perdite sono ridotte, in altre anche più alte della media provinciale. Quel che è certo è che si impone la necessità di programmare ingenti investimenti per la manutenzione straordinaria e il rifacimento delle derivazioni di utenza, oltre che sostituire porzioni anche significative della rete di distribuzione, ormai diventate un vero e proprio colabrodo.

In tempi come gli attuali, che in forza dei cambiamenti climatici vedono l’acqua diventare sempre più preziosa, sprecarla è un lusso che davvero non ci si può permettere. L’indagine dice anche che, nella provincia di Macerata, dove pure si contano 183 impianti, quattro comuni, per un totale di 18.530 abitanti, sono senza servizio di depurazione. Non solo: la nostra provincia è anche quella che ha la più bassa copertura del servizio pubblico di fognatura, che si ferma all’85,1% del totale della popolazione: la provincia di Fermo è all’85,3%, in quella di Ascoli all’89,2%, in quella di Ancona al 90,2% e in quella di Pesaro al 93,2%. Insomma, anche su questi fronti c’è ancora tanto da fare.