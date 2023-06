"Acqua, nessuno sia escluso dalla gestione"

"Facciamo appello al buon senso per una soluzione che dia ragione del bene per tutti e non solo per alcuni, per un percorso rispettoso delle storie di ciascuno, dove il merito di chi ha saputo gestire meglio le proprie strutture non venga umiliato né danneggiato economicamente". È quanto scrive Luca Marconi, coordinatore provinciale dell’Udc in merito alla discussione in corso nell’Ato 3 per arrivare al gestore unico del servizio idrico integrato. "Le polemiche e le divisioni – sottolinea – si spegneranno e si risolveranno quando, finalmente, in assemblea i sindaci potranno esprimere la loro posizione. In quell’occasione si vedrà che il centrodestra è unito, e vedremo anche quale sarà la posizione del centrosinistra annunciata sulle nostre stesse linee programmatiche, ma con qualche contraddizione". Per Marconi deve "restare fissa la barra sulla scelta condivisa, quella che vede la posizione dei comuni associati insieme alle aziende in una gestione democratica e partecipata, come prevista nell’ipotesi di società consortile di primo livelllo". Una scelta che l’Udc ha sostenuto per due ragioni: "La prima è che nessuna comunità locale si senta esclusa dalla gestione pubblica dell’acqua; la seconda è che non possiamo permetterci ulteriori ritardi. L’Udc non si assumerà mai alcuna responsabilità riguardo alla mancata realizzazione del gestore pubblico; lasciamo ad altri, se lo vogliono, il piacere di far fallire l’operazione aprendo le porte ad un qualunque gestore privato".