"Acqua non potabile e Tari, il sindaco ha rispettato le regole"

"La minoranza dimostra di non conoscere il regolamento comunale, visto che il sindaco Andrea Staffolani ha applicato quanto prescritto". È quanto sottolinea il gruppo di maggioranza "Viviamo Morrovalle" dopo che l’opposizione "Cura e Partecipazione", in seguito all’ultimo consiglio Comunale, aveva dichiarato come "non sia stato concesso diritto di replicare" alle interrogazioni sull’acqua non potabile e sull’Apm. "Alle richieste dell’interrogante corrisponde la risposta dell’interrogato, ma non è prevista una successiva discussione – spiega la maggioranza –. Una norma prevista a tutti i livelli istituzionali, quindi, correttamente il primo cittadino ha seguito i dettami della legge, senza alcuna prevaricazione". Altro punto nel mirino della minoranza era l’aumento della Tari. "La situazione è ben nota – illustrano i componenti di "Viviamo Morrovalle" –, riguarda tutti i comuni e anche il nostro subisce il fatto che l’Ata non abbia ancora individuato il sito per la nuova discarica provinciale, anzi Morrovalle è stato il Comune tra i meno vessatori nei confronti dei cittadini, prevedendo per il 2024 un incremento del 7,78%, tra i più bassi dell’intera provincia. Curioso che l’opposizione non abbia aperto bocca sull’approvazione del bilancio consuntivo 2023, ma capiamo che trovarsi di fronte a una serie di opere pubbliche realizzate, progettate e da realizzare con anche un avanzo di amministrazione di 1,7 milioni di euro possa lasciare senza parole".