"Acqua, non si possono fare singoli contatori"

di Giorgio Giannaccini

"Sul bonus acqua non siamo noi a scegliere i beneficiari, mentre per quanto riguarda la richiesta di installare dei contatori singoli dentro al condominio non è possibile farlo, perché non lo permette la legge". Così l’amministratore delegato di Astea, Fabio Marchetti, risponde all’avvocato Giovanni Buonocunto, che dal 2020 gestisce il River Village di Porto Recanati (che conta 180 appartamenti). Proprio quest’ultimo si era lamentato sulle nostre colonne, dicendo che 90 inquilini del palazzone avevano ricevuto un assegno di 200 euro da Astea, per il bonus acqua, malgrado cinquanta di loro sono morosi e non pagano la quota condominiale per il servizio idrico. Non solo: Buonocunto aveva poi intimato ad Astea di provvedere all’installazione dei singoli contatori per ogni appartamento, visto che il condominio ne ha solamente uno per tutto il palazzo, altrimenti sarebbe pronto a dimettersi. "Il bonus acqua non dipende da Astea – ribatte Marchetti –, ma semplicemente ci vengono dati i nominativi e quindi provvediamo ad erogare gli assegni. Quanto alla richiesta di installare i contatori singoli all’interno del condominio non è possibile, in quanto sia la legge nazionale che l’Ato di riferimento non lo permettono. E l’avvocato Buonocunto conosce la normativa e lo sa benissimo. Il discorso è diverso, invece, se parliamo di posizionare dei contatori singoli all’esterno del condominio – aggiunge Marchetti –. Tuttavia, si tratterebbe di un’operazione quasi impossibile da un punto di vista sia tecnico sia economico per il River Village. Infatti, bisognerebbe cambiare la linea unica condominiale per realizzare i vari allacci dei privati, oltre a dover installare un’autoclave per ogni utenza. Si tratterebbe di un lavoro molto invasivo e lo potremmo eseguire solo se tutti gli inquilini ci dessero l’ok, ma dubito che sia possibile". Malgrado ciò, Marchetti promette "la massima collaborazione, soprattutto se notiamo dall’altra parte serietà. Da anni abbiamo permesso al River Village di rateizzare i debiti che hanno con noi, oltre ad aver provveduto alla lettura dei divisionali interni del contatore unico".