Acqua, Parcaroli finisce nel mirino: "Così si rischia di favorire il privato"

"Dal presidente della Provincia ci aspetteremmo un maggior senso di responsabilità che tenga conto dell’interesse precipuo dei cittadini a che l’acqua rimanga in mano pubblica: a parole tutti si sono dichiarati contro il rischio di privatizzazione ma, nei fatti, fughe in avanti come quella tentata da Parcaroli vanno esattamente verso quella direzione". È il duro atto di accusa di Andrea Biekar, amministratore unico della Valli Varanensi srl, in relazione all’incontro, in programma per oggi, a cui la stessa non è stata invitata.

Fino a oggi la società era rimasta sullo sfondo del dibattito: il fatto che sia uscita allo scoperto solo ora lascia pensare a molti che dietro ci possa essere lo zampino di Alessandro Gentilucci, presidente dell’Ato, il quale sarebbe indispettito per l’esito dell’ultima assemblea. "Spiace constatare come la società Valli Varanensi srl, che gestisce la risorsa idrica per molti comuni dell’entroterra, sia stata esclusa dal presidente Parcaroli dalla riunione per individuare il gestore unico cui affidare il servizio idrico integrato dell’Asto 3 Marche Centro Macerata", sottolinea Biekar. "A margine della valutazione sulla legittimità di Parcaroli, in veste di presidente della Provincia, di convocare la suddetta riunione – prosegue – balza però agli occhi l’operazione "esclusiva" che sta tentando di incardinare sul gestore del servizio idrico, quasi che si trattasse di un club privato. Mal si comprende la logica di invitare alcune società, non tutte, e alcuni comuni identificandoli come capofila che tali, però, non sono". Biekar si chiede, dunque, che cosa si nasconda dietro questo disegno. "Le politiche dell’acqua vanno gestite nelle sedi opportune e, specificamente, nell’assemblea dell’Aato 3 dove sono presenti tutti i sindaci. Sarebbe opportuno evitare fraintendimenti e sovrapposizione di ruoli, invece di alimentare confusione".

A meno che – ragiona l’amministratore unico di Valli Varanensi srl –, appunto, non ci siano fini non dichiarati. "E allora, forse, riusciamo a spiegarci perché la società che rappresento, e che è l’unica tra le società di gestione delle risorse idriche dell’Aato 3 totalmente pubblica e ad oggetto unico, non sia stata invitata a questa riunione", conclude Biekar.