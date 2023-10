Acqua piovana in casa : "Nessuno interviene"

"Ogni volta che piove l’acqua entra in casa di mia madre centenaria e nessuno per ora ha messo mano a questa situazione, nonostante i vari solleciti al Comune". Aparlare è Franco Corelli, figlio della staffetta partigiana Vanda Pagani, mentre mostra una caditoia davanti l’abitazione della madre. Siamo in via del Lido, in pieno borgo marinaro, un dedalo di viuzze per lo più rimesse a nuovo, "tranne la nostra e già questa è una particolarità", afferma Corelli con la massima calma. "Come? A due passi le mattonelle nuove, le piazze rifatte e qui invece non si pulisce nemmeno una grata?". Per sua sfortuna, o di sua madre, la strada pende proprio davanti alla porta dell’abitazione ed è in questo preciso punto che si riversa tutta la pioggia. Non c’è un tombino, ma un buco sulla parete del marciapiede coperto da una piccola grata. Tutt’attorno, però, le erbacce che crescono tra il cemento, insieme alla calce usata per i lavori di un adiacente cantiere, danno vita ad un bel groviglio, bloccando il canale di scolo: "l’acqua non entra nel foro, si ingrossa e ha gioco facile nel terminare in casa, essendoci poi uno scalino. L’altra notte – racconta Corelli – ce la siamo cavata con un’oretta di lavoro. Ma non è la prima volta che accade. Mamma vive sola, se per caso mi trovassi fuori, come farebbe?". Transitare in auto non si può in questo reticolato di strettoie, per questo è calma piatta anche se siamo a pochi metri dalle arterie più trafficate. Vanda Pagani vive qui dal 1984, quando ancora era ancora un quartiere di pescatori. "Questa è una strada stranissima, che va in salita. Sarebbe inutile togliere la grata perché uscirebbero i topi. Ho messo il sale sulle erbacce, dicono che così non ricrescono. Ma sono ricresciute, forse non c’è rimedio – dice rassegnata la Pagani –. Qualche volta sono venuti gli operai comunali a tagliarle, ma poi si è tornati punto e a capo".

"Oltre alle Pec, tra l’altro firmate da diversi residenti, ho inviato diverse mail – conclude suo figlio Corelli –. E c’è un problema anche economico, perché così le abitazioni si svalutano. Tecnicamente non so cosa si potrebbe fare, ma non penso sia un’operazione particolarmente complessa".

Francesco Rossetti