Acqua, scadenze unificate per tre gestori

È stato prorogato al 31 dicembre 2025 il termine delle concessioni per la gestione idrica dei tre operatori attivi nella provincia di Macerata, tra cui Centro Marche Acque. La decisione è arrivata dall’assemblea dell’Aato3, l’ente d’ambito territoriale ottimale per la gestione dell’acqua, e rappresenta un passaggio cruciale verso la futura unificazione del servizio sotto un unico gestore in-house. Determinante è stato il ruolo del Comune di Recanati, rappresentato in assemblea dal sindaco Emanuele Pepa, che ha guidato la mediazione in qualità di portavoce dei Comuni soci di Cma-Astea.

"L’allineamento delle scadenze è un traguardo essenziale per concretizzare il nuovo modello di gestione in-house – ha commentato Pepa –. Siamo orgogliosi del lavoro svolto e pronti a proseguire il percorso insieme agli altri soggetti coinvolti". La proroga riguarda le concessioni di Cma, Si Marche e Unidra, che ora avranno tutte la stessa scadenza al 31 dicembre 2025. Senza questo adeguamento, l’attività di Cma sarebbe terminata il 30 giugno, rischiando di compromettere la continuità del servizio.

L’accordo s’inserisce nel più ampio processo avviato a marzo da Aato3 Macerata, che punta a un’unica gestione pubblica del servizio idrico, attualmente frammentato tra sette realtà territoriali. L’obiettivo è l’affidamento pluriennale della nuova concessione, che richiederà ancora diversi passaggi tecnici e amministrativi nei prossimi mesi. "Sono state molte le riunioni, tante le interlocuzioni – ha aggiunto il sindaco –, ma la fiducia dai Comuni soci e il supporto tecnico ricevuto, in particolare dall’amministratore delegato Marchetti e dal professor Morini, ci hanno permesso di raggiungere un risultato concreto". Un incontro di coordinamento sarà convocato a breve per definire le prossime tappe operative e accompagnare la transizione verso la gestione unica. L’impegno dovrà ora essere rivolto, entro i termini previsti dalle nuove scadenze, alla confluenza delle sette aziende del Maceratese nell’unico gestore a cui sarà affidata la concessione pluriennale, processo non breve e che appunto richiederà tempi adeguati alla produzione e approvazione dei documenti necessari da Comuni e aziende. Asterio Tubaldi