"Acqua, tutti hanno votato sì agli aumenti"

Sullo spinoso tema del gestore unico dell’acqua trattato nell’ultima assemblea dell’Ato3, il sindaco di Recanati Emanuele Pepa si ritrova ancora una volta a dare spiegazioni sull’aumento delle tariffe dell’acqua spalmato in due anni, di cui tutti gli danno la colpa.

"Gli aumenti del 15 per cento in due anni sono certamente un peso per i cittadini, ma posso assicurare che nel consiglio delle amministrazioni che fanno parte dell’Astea c’era una larga maggioranza a favore di questa decisione. A chi scarica su di me tutta la responsabilità degli aumenti voglio ricordare che l’80% dei rappresentanti dei comuni all’Assemblea dell’Ato 3, quando si è deciso di questo aumento, ha votato a favore".

Sta lavorando per il gestore unico dell’acqua ad una società consortile in house? Che significa?

"Il nostro obiettivo è creare una società consortile che gestisca l’acqua in modo autonomo, senza la necessità di un privato. Abbiamo avuto delle osservazioni dal garante che suggerivano di estromettere il privato, presente in Astea, da questo accordo, quindi stiamo cercando soluzioni per fare in modo che la gestione possa avvenire in modo più trasparente e pubblico".

Questo significa che il privato potrebbe essere liquidato?

"Non è detto che si arrivi alla sua liquidazione, ci sono due opzioni diverse sul tavolo e stiamo aspettando le valutazioni tecniche per capire quale sia la soluzione migliore. È chiaro, però, che qualsiasi decisione richiederà una copertura economica adeguata e prima di aprire qualsiasi trattativa, voglio essere sicuro che ci sia un piano finanziario solido".

Altro argomento che ha attirato critiche è la proposta di ospitare un’università privata a Recanati.

"Sì, credo che ospitare un’università, sia essa pubblica o privata, sarebbe una grande opportunità per il nostro territorio perché porterebbe investimenti e potrebbe darci una spinta importante in termini di sviluppo turistico e occupazionale. Ho già avuto dei colloqui con il rettore dell’Università di Macerata e sono fiducioso che, se l’idea dovesse andare avanti, potrebbe essere una grande risorsa. Comprendo, comunque, le resistenze che ci sono in ambito politico perché c’è sempre il timore che la presenza del privato possa in qualche modo interferire con le università pubbliche. C’è la paura che l’ingresso di un privato in un settore delicato come l’istruzione possa creare dei conflitti o compromettere il sistema pubblico, ma io resto convinto che se un privato è disposto a investire, come nel caso di un’università o in altri settori, dobbiamo dare spazio a queste opportunità".

Asterio Tubaldi