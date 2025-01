Acqua, un piano per far uscire da Astea il socio privato

È in fase di studio il percorso che dovrebbe portare l’attuale socio privato a uscire da Astea. In questo modo la società mista tra i Comuni e le attuali società di gestione, prevista come soggetto unico per la gestione del servizio idrico integrato, potrebbe nascere senza impedimenti, visto che sarebbe completamente pubblica, condizione necessaria per riavere la concessione del servizio in house alla scadenza delle concessioni. È questa la novità emersa in una recente riunione del "comitato ristretto" dei sindaci di cui di discuterà a breve anche nell’assemblea dell’Aato 3, la cui convocazione è prevista entro i primi dieci giorni di febbraio.

Certo, si tratta ora di vedere come questa uscita del privato possa eventualmente concretizzarsi, ma il fatto che sia stata prevista come opzione, mentre fino a poco tempo non era proprio nel novero delle possibilità, sicuramente può facilitare la definizione e i contorni della società a cui si intende dare vita. Nel corso dell’assemblea i tecnici delle società di gestione faranno anche il punto più generale della situazione, in vista del complesso percorso che poi si dovrà fare per raggiungere l’obiettivo.

Nell’assemblea dello scorso dicembre è stato definito un cronoprogramma piuttosto preciso, solo rispettando il quale si riuscirà a realizzare la gestione unica ed evitare che il servizio idrico integrato sia messo a gara e finisca ai privati. Questo prevede che entro la primavera sia messo nero su bianco il "modello". Entro giugno, poi, quando scadono le concessioni, gli attuali gestori devono costituire ufficialmente la nuova società. Dopo di che è previsto un percorso blindato, con tempi precisi, che si snoda per un periodo di 21 mesi, periodo entro il quale vanno effettuate tutte le procedure necessarie. Solo in questo modo, con la costituzione della società entro giugno, scattano i "tempi di proroga", ma se si supera quella scadenza la gara diventerà inevitabile.

Il presidente dell’Aato 3, Alessandro Gentilucci (foto), segue costantemente la situazione e già lo scorso dicembre, chiamando tutti a fare la propria parte, era stato chiaro: "Spero proprio di no, ma se a giugno la società per la gestione unica non sarà stata costituita sapremo di chi sarà la responsabilità".

Franco Veroli