Acqua: zampillano le polemiche "La soluzione che ho indicato mantiene la gestione pubblica"

"Voglio sottolineare come sia assolutamente strumentale questa polemica: mi si accusa di atteggiamento prevaricatore quando ho semplicemente fatto rispettare il regolamento dell’assemblea dell’Ato 3, ovvero non consentire che in assise potesse relazionare l’avvocato Morini, legale di Astea, società partecipata anche da privati con evidenti interessi nella vicenda". Inizia così la risposta del presidente Alessandro Gentilucci ai sindaci, sulla questione della scelta del modello di società consortile per la gestione dell’acqua. "Per trattare l’argomento in questione, ossia la scelta tra società consortile di primo o secondo livello, era già stato invitato, in più occasioni, il legale dell’Ato, che ha dipanato le presunte criticità – prosegue -. Non è bastato perché, evidentemente, si vuole altro, ovvero dilatare i tempi. Nel momento in cui si deve arrivare al dunque, ecco che si cerca di capovolgere il tavolo e mandare tutto a monte: alcuni sindaci si alzano e se ne vanno convinti di far mancare il numero legale. Ma sbagliano i conti e l’assemblea prosegue. Gli scenari catastrofici paventati dai detrattori della società consortile di primo livello, composta dai Comuni e dalle società di gestione, sono ingannevoli. Lo spauracchio dell’obbligo di indennizzo per milioni di euro ai gestori uscenti è stato argomento di discussione e approfondimenti giuridici, ed è stato smontato. L’ipotesi di una società consortile di secondo livello tanto decantata da alcuni sindaci, per una situazione analoga che, guarda caso, vede tra i protagonisti il Comune di Osimo, è già stata bocciata dalla Corte dei Conti delle Marche. Una bocciatura, nel nostro caso, equivarrebbe a spalancare le porte al privato". Gentilucci dice allora che la sua scelta "è risultata inevitabile, a pochi mesi dalla scadenza dell’affidamento del servizio di gestione idrica". "Queste sono le ragioni che mi hanno spinto a indicare una strada, l’unica percorribile – conclude - ossia la società consortile di primo livello, partecipata da tutti i comuni dell’Ato 3 e dalle attuali società di gestione pubbliche, che garantisce in modo inequivocabile che l’acqua rimanga in mano pubblica e con gestione pubblica".