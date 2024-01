Acquambiente, oltre 3 milioni per ricondizionare il depuratore

Nel bilancio sociale di Acquambiente Marche, operante in gestione e distribuzione di acqua potabile nel comuni di Cingoli, Filottrano, Numana e Sirolo, risalta la prosecuzione degli investimenti effettuati. In particolare, per quanto riguarda Cingoli, l’azienda è intervenuta per ricondizionare il depuratore nella zona industriale di Cerrete e Collicelli, con una spesa dell’importo di 3.490.000 euro. La realizzazione programmata è in relazione con l’intento di fornire un contributo effettivo al miglioramento qualitativo della vita, mettendo in atto impegni finanziari, azioni concrete e strategie innovative per garantire e rispettare la sostenibilità. "Il nostro compito – ha dichiarato il presidente Massimo Palazzesi (nella foto) – è gestire al meglio un bene prezioso come l’acqua, promuovendone un uso responsabile, rafforzando i processi di economia circolare e intensificando gli investimenti per l’efficientamento delle reti idriche e l’interconnessione dei sistemi acquedottistici. Il prossimo 2 febbraio, al Klass Hotel di Castelfidardo, presente il ministro per l’ambiente Gilberto Pichetto Fratin, illustreremo il progetto’Anello acquedotti stico dei Sibillini’, che permetterà di risolvere il problema dell’approvvigionamento idrico delle Marche centro-sud. E una delle tante sfide che ci attendono, è l’istituzione del gestore unico: l’acqua è un bene pubblico, quindi occorre evitare le divisioni a carattere politico e agire con il buonsenso per giungere a una soluzione condivisa che eviti la messa a gara del servizio". Nel 2022 Acquambiente Marche ha erogati 8.966.9713 metri cubi di acqua potabile.

Gianfilippo Centanni