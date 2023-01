Acquaroli, Castelli, Albano e Frassinetti in città per parlare degli istituti nelle aree del cratere

Il presidente della Regione Francesco Acquaroli, il commissario alla ricostruzione Guido Castelli e i sottosegretari all’Istruzione e al Mef, il Ministero di economia e finanze, ovvero gli onorevoli Paola Frassinetti e Lucia Albano saranno in visita a Matelica domani mattina nell’ambito di un’importante iniziativa promossa e organizzata dall’amministrazione regionale che ha invitato i sindaci del cratere del sisma a partecipare ad una riflessione comune sui maggiori problemi attuali del mondo della scuola. L’incontro avrà luogo alle 11 al Teatro Piermarini per confrontarsi sul tema "La rete scolastica per le aree interne e del cratere sismico", argomento quanto mai centrale a fronte del dibattito apertosi già da tempo sull’intera filiera istituzionale su un tema nevralgico per le aree interne e terremotate, a cominciare appunto dal mondo dell’istruzione. Alla riunione, ovviamente, saranno presenti i rappresentanti dell’amministrazione comunale a cominciare dal sindaco Massimo Baldini, che nelle ultime settimane, insieme all’assessore all’Istruzione Rosanna Procaccini, si è particolarmente speso per il mantenimento della dirigenza scolastica dell’Ipsia di Matelica, anche attraverso la proposta di una fusione tra l’antica scuola professionale matelicese e la sezione cittadina dell’Itc Antinori.

Matteo Parrini