Acquaroli e Ciarapica salutano la Ritucci e la Boncompagni

Stamane si insedia il tenente di vascello Chiara Boncompagni, 17° comandante nell’albo d’oro dell’Ufficio circondariale marittimo di Civitanova. Impegnato altrove per motivi di carattere istituzionale, non potrà presenziare Francesco Acquaroli. Ma il presidente della Regione ci teneva a salutare il comandante uscente Ylenia Ritucci, con la quale ha intrattenuto ottimi rapporti, e a conoscere "de visu" l’ufficiale che la avvicenderà. E così è sceso ieri mattina a Civitanova per incontrare l’una e l’altra in Capitaneria. Lo accompagnavano il consigliere regionale Pierpaolo Borroni e Francesco Caldaroni, assessore comunale al porto e alla pesca. Non è stata solo una visita di cortesia. Nell’occasione, seppure con un rapido giro d’orizzonte, s’è parlato delle prospettive di crescita del nostro porto, legate anche a un miglioramento degli standard di sicurezza che non può prescindere dal prolungamento del molo foraneo, ovvero dell’ultimo braccio. Sono stati affrontati anche altri temi, a cominciare dai controversi progetti sul diporto e dall’eterna questione dei vongolari, sul cui destino il Governo regionale dovrebbe scrivere una parola definitiva entro la fine dell’anno con eventuali riverberi sulla localizzazione in porto (e sul numero complessivo) delle vongolare civitanovesi da ospitare. Non è mancato un excursus sulle iniziative intraprese nel triennio del mandato dal comandante Ritucci che, per le abilità squadernate e la lucidità della sua "visione", lascerà sicuramente ampie tracce del proprio passaggio. Acquaroli ha ricevuto in omaggio, in forma di quadro, una panoramica aerea del nostro porto. Il fermo immagine risale al 28 agosto 2020, giorno dell’ "intronizzazione" della Ritucci. Lo stesso regalo il comandante in uscita lo ha riservato al sindaco Fabrizio Ciarapica che le ha a sua volta reso visita subito dopo Acquaroli.

Per la cerimonia di stamane sono state invitate circa 250 persone. La scaletta degli interventi: subito il saluto della Ritucci, poi l’accettazione dell’incarico da parte di Chiara Boncompagni e, infine, l’intervento del Direttore marittimo delle Marche, il contrammiraglio Donato De Carolis. Annunciata la presenza di numerose autorità: dal prefetto al questore, dal presidente della Provincia ai rappresentanti delle municipalità iscritte nel Circomare e ai comandanti provinciali e locali delle forze dell’ordine. Cartolina…precetto anche per le numerose figure "laiche" che, in questi anni, hanno collaborato proficuamente con la Ritucci e con la Capitaneria di porto.

