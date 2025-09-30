Acquaroli fa il pieno. A Cingoli vola la Lega

A Cingoli non c’è partita tra Acquaroli e Ricci. Il primo raddoppia e va anche oltre in termini di voti rispetto al candidato del centrodestra. La Lega con il candidato Filippo Saltamartini fa da traino al centrodestra con quasi duemila voti. È quella che ne prende di più in tutto il Comune. Seguita da Fratelli d’Italia. Sul fronte centrosinistra la lista che va meglio sempre a Cingoli è il Pd con 453 voti. Ma è un plebiscito per il governatore uscente anche negli altri comuni. A Fiastra Acquaroli vince per 55 voti. A Gagliole il Pd prende più voti di Fratelli d’Italia ma i numeri non bastano affinché Ricci faccia il salto sull’avversario: il candidato del centrodestra prende 137 voti contro i 110 dello sfidante Ricci.

A Fiuminata è la lista dell’Udc a portare a casa il maggior numero di consensi: 185 contro i 107 del Pd e i 77 di fratelli d’Italia. Anche a Corridonia il risultato che arriva dalle urne è a vantaggio del governatore uscente Acquaroli con un vero e proprio boom di Fratelli d’Italia rispetto alle altre liste: più del doppio dei dem. A Colmurano, infine, è quasi testa a testa tra i due contendenti alla guida delle Marche, ma a conti fatti anche a qui a vincere è il governatore uscente. Bene la civica Ricci presidente che raggiunge i 28 voti. La geografia politica della provincia è dunque netta.