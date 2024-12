"Acquaroli in consiglio, è solo propaganda"

Consiglio comunale aperto sulla sanità giovedì alle 17 in sala consiliare, un’occasione per parlare di temi caldi in città: il destino della struttura (fiera) trasformata in Covid Hospital e il mancato arrivo all’ospedale di Civitanova di una nuova Tac. Ma già imperversano le polemiche.

"Un consiglio convocato in maniera anomala, chiesto dal governatore Francesco Acquaroli per usarlo come grancassa per la sua campagna elettorale" dice Francesco Micucci, capogruppo del Pd, che critica la fretta e la collocazione a ridosso delle feste. "Con la convocazione il giovedì prenatalizio – chiosa – si evita accuratamente la possibilità di partecipazione dei cittadini. E nel dubbio che qualcuno si presenti lo stesso, divieto di intervenire. Quindi, un consiglio fittiziamente aperto". Anche la scaletta per il Dem "è ridicola, priva di un ordine del giorno, se non un generico tema sulla sanità e Acquaroli e l’assessore Saltamartini, per non dare possibilità di replica ai consiglieri comunali, parleranno a chiusura del dibattito".

Il dibattito si cala in un momento in cui dalla sponda Pd sono arrivate bordate in Regione, anche da parte di Giulio Silenzi. "Tre anni buttati via – attacca – e la Regione deve restituire il padiglione della fiera, trasformato in Covid Hospital, alla città di Civitanova, come previsto dal contratto di comodato tra la Regione e il Comune. Sono trascorsi tre anni inutilmente: la Regione è inadempiente, Ciarapica assente e il danno economico ricade sulla città. Ora si parla di un centro per l’Alzheimer, promesso da sei anni e mai realizzato, collocato lì in modo del tutto assurdo". E ricorda che nel frattempo "dentro il Covid Hospital per due anni è rimasta abbandonata una Tac destinata inizialmente all’ospedale di Civitanova e poi trasferita, come marchetta elettorale, a Recanati dove è sottoutilizzata. E la promessa di una nuova Tac per Civitanova, entro la fine dell’anno, si è rivelata un’altra promessa vuota: se ne parlerà forse entro metà 2025. Ritardi su ritardi. Bisogna indignarsi per questo modo di agire, per l’incapacità dimostrata e per il tempo perso".

E Micucci provoca Acquaroli: "se avesse davvero a cuore la partecipazione pubblica, avrebbe potuto dare qualche giorno in più di preavviso o scegliere una data dopo le festività natalizie per consentire alle associazioni di intervenire e segnalare le molte lacune sulla sanità: dalla difficoltà a reperire medici e infermieri, ai pronti soccorso lasciati in balia delle cooperative, alle lunghe liste di attesa".

Lorena Cellini