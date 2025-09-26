"Acquaroli parli dei servizi per la sanità"

"Francesco Acquaroli concluderà la sua campagna elettorale a Porto Potenza, peccato che non si abbiano novità sul distretto sanitario, sulla guardia medica, sul punto prelievi e sul poliambulatorio". È l’affondo che lancia il segretario cittadino del Pd, Stefano Dall’Aglio. Il riferimento è all’incontro in programma questa sera in piazza Stazione, a Porto Potenza Picena, dove il governatore delle Marche Francesco Acquaroli, in corsa per il mandato bis, concluderà la sua campagna elettorale in vista del voto di domenica e lunedì. "Certamente buona parte del suo intervento sarà dedicata al tema cruciale della sanità – afferma Dall’Aglio –, su cui Acquaroli ha sempre rivendicato successi straordinari in contrasto con la realtà vissuta dai cittadini".

Ed ecco le rivendicazioni del segretario dei Dem. "Confidiamo che sia l’occasione per rispondere ad alcuni quesiti sulla sanità del territorio – riprende Dall’Aglio –. Quando riaprirà in città il distretto sanitario chiuso ai tempi in cui Acquaroli era sindaco? Quando sarà ripristinata la guardia medica oggi inesistente a Potenza Picena? Quando aprirà l’annunciato punto prelievi a Porto Potenza? Quando sarà riqualificato il poliambulatorio di Potenza Picena per trasformarlo in un centro di servizio sanitario territoriale? Quando aprirà la quinta farmacia a Porto Potenza, prevista ormai già da 10 anni?"