Acquaroli, Ricci e il gioco delle parti

i candida a tutte le elezioni possibili, passa da un ruolo all’altro senza finire il mandato e, quindi, tradendo il primo impegno con gli elettori. Lascerà la poltrona di parlamentare prima o dopo il voto?" A leggere oggi queste parole senza sapere chi le ha pronunciate, in tanti le attribuirebbero a un esponente del centrodestra che saluta così la discesa in campo per le regionali dell’europarlamentare del Pd Matteo Ricci. Sbagliato: a pronunciarle, meno di cinque anni fa, fu l’allora segretario regionale Dem, Giovanni Gostoli. E il suo bersaglio era Francesco Acquaroli, che si candidava a governatore pur continuando comodamente a sedere sul suo scranno a Montecitorio.