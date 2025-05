Acquazzone sull’entroterra. Smottamenti e disagi sulle strade

Un violento acquazzone nel primo pomeriggio di ieri ha interessato l’entroterra. A San Severino, in particolare il maltempo ha causato numerosi disagi e danni soprattutto alla viabilità.

Frane e smottamenti si sono verificati in più punti del comprensorio, rendendo difficoltosa la circolazione su diverse strade. Particolarmente critica la situazione lungo la strada statale 361 Septempedana, nel tratto compreso tra la zona archeologica e l’abitato di Taccoli, dove si è formato un esteso manto melmoso sulla sede stradale. Il fondo scivoloso ha reso il transito estremamente pericoloso per i veicoli in circolazione, causando rallentamenti e potenziali rischi per la sicurezza.

I disagi maggiori si sono registrati nella fascia oraria tra le 15 e le 17, quando l’intensità delle precipitazioni ha raggiunto il picco. Provvidenziale si è rivelato l’intervento tempestivo della polizia locale, che sulle strade ha immediatamente segnalato i punti critici agli automobilisti in transito, scongiurando incidenti.

Contestualmente, è stata mobilitata una ruspa con pala meccanica, per riuscire a liberare rapidamente la sede stradale dal fango e dai detriti accumulatisi. Grazie alla prontezza dell’intervento, la situazione è tornata alla normalità nel giro di un paio d’ore.

La pioggia per fortuna non ha causato altri problemi negli altri centri del Maceratese.