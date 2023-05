Acque agitate al Consiglio delle donne ’Riformiste’ assenti: nuova seduta

di Paola Pagnanelli

Hanno disertato la riunione del Consiglio delle donne le sette consigliere comunali che ne avevano proposto la modifica. L’assenza è stata stigmatizzata da tutte le presenti, che però alla fine hanno concluso per una nuova convocazione a cui invitare di nuovo le assenti. Si è chiusa così ieri la discussione sollevata dopo la proposta di sette consigliere di maggioranza: Romina Leombruni, Lorella Benedetti, Barbara Antolini, Cristina Cingolani, Laura Orazi, Paola Pippa e Antonella Fornaro. Queste hanno portato in Consiglio comunale una serie di modifiche per il regolamento del Consiglio delle donne, per legarlo più alla maggioranza. Tra le sette e la presidente attuale, Sabrina De Padova, esponente di una civica, si sono palesate delle ruggini. Tra l’altro, il Consiglio delle donne aveva già discusso e votato all’unanimità alcune modifiche al regolamento, con l’accordo di presentarle a fine mandato. "Quando ci siamo insediate nel 2021 – ha ricordato l’avvocato Leide Polci – all’unanimità decidemmo di fare in modo che la vice presidente fosse eletta solo dopo aver integrato il Consiglio con i membri laici, e non solo dalle componenti provenienti dal consiglio comunale. Quella delibera non è mai arrivata all’esame del consiglio comunale. Ora invece arriva una inversione totale rispetto a quanto deciso, perché le modifiche puntano a far eleggere presidente e vice solo dalle consigliere di maggioranza. Non posso non dissentire". Antonella Ciccarelli ha sottolineato l’importanza della partecipazione allargata, plurale, "nella quale ho visto la ricchezza della società civile. Abbiamo parlato di tanti temi legati alle donne, ma questo organismo non è mai stato politico e farcelo diventare sarebbe una perdita. E mi dispiace moltissimo che chi ha proposto le modifiche non sia qui a dialogare con noi". "Il Consiglio delle donne - ha concordato Ninfa Contigiani - è una esperienza di rete, perché ci sono figure diverse tra loro. La parte più fruttuosa è proprio il confronto di diversità. Invece le modifiche hanno tre elementi destinati a farne un organismo diverso. Il primo è che tutte le proposte devono essere approvate dalla giunta. Poi per la validità delle riunioni si rende necessaria la presenza della metà più uno delle componenti di diritto, cioè le consigliere elette. Presidenza e vice presidenza, infine, sono decise dalle consigliere elette". La proposta concordata dal Consiglio delle donne e quella delle sette firmatarie saranno discusse il 15 in consiglio comunale.