Acque termali disponibili h24 con le tessere ricaricabili

Le acque termali di Sarnano diventano a disposizione h24, con l’installazione della "casetta dell’acqua" esterna alla struttura, in via De Gasperi.

L’impianto è dotato di tessera ricaricabile.

Il presidente delle Terme, Marco Nacciarriti, ricorda le proprietà organolettiche e curative dell’acqua.

"Le acque termali che utilizziamo per la mescita – dice – sono la San Giacomo e la Tre Santi, che sgorgano nel nostro stabilimento, da sorgenti in profondità. La prima povera di sodio, ma ricca di magnesio, potassio e altri minerali, sgorga da una sorgente tra i depositi alluvionali del Torrente Rio Terro. La seconda, invece, in prossimità del torrente Tennacola; è un’acqua povera di sodio che si distingue per il suo contenuto di calcio e bicarbonato. La Tre Santi sarà servita anche gassata".

Soddisfazione quindi per il nuovo servizio, a disposizione della popolazione di Sarnano, dei paesi limitrofi e dei turisti, "sempre più in aumento, nel borgo inserito nel club dei Borghi più Belli d’Italia e insignito della Bandiera Arancione dal Touring Club Italia per la sua qualità dei servizi, della vita e per il sistema di promozione e valorizzazione delle sue tradizioni culturali, storiche ed enogastronomiche".