Acquerelli con Opus Area

Riscoprire l’importanza dell’acquerello e approfondire l’opera degli artisti marchigiani che grazie a esso sono diventati grandi. Questo l’obiettivo della bottega Opus Aurea, associazione culturale promossa da un gruppo di appassionati con lo scopo di organizzare corsi e laboratori gratuiti di pittura utilizzando rigorosamente tempera all’uovo. I suoi componenti si riuniscono nei pomeriggi di lunedì, martedì e mercoledì nel Laboratorio Quattrini in corso Vittorio Emanuele, in una sala messa a disposizione dalla titolare Lorella Quattrini. Gli incontri sono finalizzati ad affinare la tecnica e approfondire la conoscenza di grandi artisti e delle opere presenti nella regione. Il primo impegno è di riprodurre alcune opere del Crivelli, le cui copie saranno poi esposte in occasione della Corsa alla Spada di Camerino. "Per noi è importante essere presenti allo storico evento – dice Orietta Santarelli, pittrice, disegnatrice e animatrice dell’Opus Aurea –. A Camerino daremo dimostrazione della pratica ed esporremo gli elaborati".